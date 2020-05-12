Чи потрібно мити товари з доставки: англійський лікар розповів, як діяти, щоб не заразитися COVID-19

Антон Малиновський Суспільство 00:06, 13.05.2020 Оновлено: 00:36, 13.05.2020

Викладач англійського Університету Бата розповів про те, чи можна заразитися COVID-19 через покупки і дав деякі поради щодо дезінфекції товарів.

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Слова лікаря Ендрю Престона передає DailyMail. Він зазначив, що ймовірність підчепити вірус через речі або їжу, які вам доставляють, досить мала. Крім того, виробники повинні дотримуватися всіх норм, щоб не допустити потрапляння вірусу в ту ж їжу.

Однак, для перестраховки упаковку з доставкою можна промити теплою мильною водою. Відносно нехарчових товарів, лікар порадив не відкривати їх протягом трьох днів з моменту прибуття.

Лікар розповів, чи потрібно обробляти товари з доставки

"Зверніть увагу: малоймовірно, що ви можете заразитися вірусом від вживання їжі. Крім того, приготування їжі знищить його", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор ВООЗ заявив, що найнадійнішим способом захиститися від COVID-19 є миття рук.

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