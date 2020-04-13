Чи потрібна дистанція 4 метри, щоб не заразитися Covid-19: вчений дав відповідь

Безпечною дистанцією між людьми, достатньою для запобігання зараженню коронавірусом Covid-19, є дистанція близько 2 метрів.
"Якщо вважати, що коронавірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, то загальноприйнято вважається, що досить 2 метрів. Трохи більше 6 футів", – сказав в ефірі ObozTV доктор біологічних наук, професор, академік Сергій Комісаренко.
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Коментуючи висновки китайських вчених, які заявили, що коронавірус може поширюватися на відстань до 4 метрів, він зауважив: "2 метри, я думаю, досить".
"При спілкуванні з людьми, звичайно, бажано бути в масці, тому що вона затримує крапельки при кашлі, при чханні або навіть при розмові", – додав академік.
Академік назвав безпечну дистанцію при пандемії коронавірусу
Як писав OBOZREVATEL, китайські вчені, які займалися вивченням зразків поверхонь і повітря, прийшли до висновку, що коронавірус Covid -19 може поширюватися на відстань до 13 футів (4 метри). Дослідники розпорошили аерозоль з вірусом, і його концентрація істотно знизилася саме на такій відстані.
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