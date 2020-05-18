Чи передається COVID-19 у спадок: лікар зі США розповів про сімейні особливості

У наукових колах немає єдиної думки про наявність генетичної схильності пацієнтів до коронавірусу COVID-19 або різних форм цієї хвороби.

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Про це в інетрв’ю ТСН сказав лікар-реаніматолог Євгеній Пінеліс, котрий працює в одній із провідних Нью-Йоркських клінік, яка є базовою в боротьбі з COVID-19. Водночас підкреслив, що за "анекдотичними" спостереженнями (які базуються на сукупності конкретних історій хвороби), така ймовірність розглядається.

"Були родини, які жили під час епідемії окремо, майже не спілкувались одне з одним, і майже всі перехворіли. Хоча багато хто дотримувався карантину й обмежень. Ми бачили важкий перебіг хвороби у членів однієї родини, і це дає підстави вважати, що перебіг хвороби і схильність до неї визначена якимось генетичними факторами", – пояснив він.

За словами лікаря, давно відомо, що імунна відповідь на інфекції чи якісь зовнішні подразники генетично обумовлена. Крім цього, існує система HLA (група антигенів гістосумісності, важлива в захисті від хвороб і може давати схильність до розвитку певних захворювань), а також багато генетично обумовлених відповідей імунної системи.

"Різні рецептори, пов’язані з генами, можуть бути, і активація цих рецепторів буває вродженою. Чітких даних поки про це немає. Але знаю, що людям із важким перебігом COVID-19 роблять HLA-тайпінг", – додав реаніматолог, пояснивши, що йдеться про своєрідний генетичний тест, який використовується для виявлення певних індивідуальних варіацій імунної системи людини, зокрема, за ним визначають сумісність донорських органів із реципієнтом.

Він зауважив, що це було анонсовано як поточне дослідження, і поки для нього набирають пацієнтів. Науковці хочуть спробувати виявити генетичну схильність до коронавірусу та важкого перебігу цієї хвороби.

"Безумовно, роботи ведуться, і я не один, хто помітив якісь родинні особливості перебігу. Сподіваюся, що в нас буде багато інформації, і ще сподіваюсь, що вона нам більше знадобиться як історична, а не як поточна, що ця інфекція не буде нашим постійним супутником", – підкреслив Пінеліс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії запустили масштабну наукову програму, щоб дізнатися, чи існує генетична схильність людей до важкої форми COVID-19.

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