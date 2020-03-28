Чи передається COVID-19 через підошву взуття: медики дали відповідь

Ризик занести коронавірус COVID-19 через підошву взуття є, але він дуже незначний.

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Про це в Facebook повідомила українська журналістка в Італії Маріанна Сороневич, яка опублікувала поради італійського Міністерства здоров'я.

"Час виживання вірусу на відкритих поверхнях поки невідомий. Теоретично, якщо ви наступите підошвою взуття на поверхню, де заражена людина залишила свої виділення (а простіше – плюнула), не виключено, що вірус залишиться на підошві взуття і ви можете занести його в будинок" , – попередила вона.

Епідемія коронавірусу

При цьому Сороневич підкреслила, що підлога не є поверхнею, до якої часто торкаються, тому ризик зараження незначний.

"Якщо у вас є діти, слід дотримуватися підвищених гігієнічних правил. Знімати взуття після того, як ви прийдете додому, мити підлогу 0,1% розчином хлору", – додала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метрів.

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