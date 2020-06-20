Чи обов'язково носити маску на пляжі: глава МОЗ розставив крапки над "і"

Захисні маски на пляжах можна не носити в тому випадку, якщо дотримується соціальна дистанція.

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Про це на брифінгу 20 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він нагадав, що відстань між людьми, або у випадку з пляжами між шезлонгами, має становити не менше 1,5 метра.

"Носити маску обов'язково потрібно в місцях великого скупчення людей, де неможливо дотримуватися соціальну дистанцію не менше 1,5 метра. На пляжах відстань між шезлонгами також має бути не менше 1,5 метра. У таких випадках носіння маски не є обов'язковим. Але соціальної дистанції потрібно дотримуватися обов'язково", – пояснив міністр.

Він додав, що контролювати дотримання карантинних заходів мають органи місцевого самоврядування разом з Держпродспоживслужбою.

Зі свого боку колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook написала, що ризик заразитися коронавірусом у водоймах малоймовірний.

"Малоймовірно заразитися через воду у відкритих водоймах, річках або в солоній воді. Втім, поки це питання все ще досліджується, і вчені не можуть надати неспростовних доказів", – зазначила вона.

Також, за словами Супрун, поки немає доказів того, що можна заразитися в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або на майданчиках для водних ігор.

Супрун розповіла про ризики заразитися коронавірусом у водоймах Facebook Уляни Супрун

Супрун розповіла про ризики заразитися коронавірусом у водоймах Facebook Уляни Супрун

Супрун розповіла про ризики заразитися коронавірусом у водоймах Facebook Уляни Супрун

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 20 червня в Україні офіційно підтверджено 35 825 випадків коронавірусної інфекції. З них 841 було виявлено за минулу добу.