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Чи обов'язково носити маску на пляжі: глава МОЗ розставив крапки над "і"

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
2,3 т.
Максим Степанов розповів, чи потрібно носити маски на пляжах

Максим Степанов розповів, чи потрібно носити маски на пляжах

Захисні маски на пляжах можна не носити в тому випадку, якщо дотримується соціальна дистанція.

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Про це на брифінгу 20 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він нагадав, що відстань між людьми, або у випадку з пляжами між шезлонгами, має становити не менше 1,5 метра.

"Носити маску обов'язково потрібно в місцях великого скупчення людей, де неможливо дотримуватися соціальну дистанцію не менше 1,5 метра. На пляжах відстань між шезлонгами також має бути не менше 1,5 метра. У таких випадках носіння маски не є обов'язковим. Але соціальної дистанції потрібно дотримуватися обов'язково", – пояснив міністр.

Він додав, що контролювати дотримання карантинних заходів мають органи місцевого самоврядування разом з Держпродспоживслужбою.

Зі свого боку колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook написала, що ризик заразитися коронавірусом у водоймах малоймовірний.

"Малоймовірно заразитися через воду у відкритих водоймах, річках або в солоній воді. Втім, поки це питання все ще досліджується, і вчені не можуть надати неспростовних доказів", – зазначила вона.

Також, за словами Супрун, поки немає доказів того, що можна заразитися в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або на майданчиках для водних ігор.

Супрун розповіла про ризики заразитися коронавірусом у водоймах

Супрун розповіла про ризики заразитися коронавірусом у водоймах Facebook Уляни Супрун

Супрун розповіла про ризики заразитися коронавірусом у водоймах

Супрун розповіла про ризики заразитися коронавірусом у водоймах Facebook Уляни Супрун

Супрун розповіла про ризики заразитися коронавірусом у водоймах

Супрун розповіла про ризики заразитися коронавірусом у водоймах Facebook Уляни Супрун

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 20 червня в Україні офіційно підтверджено 35 825 випадків коронавірусної інфекції. З них 841 було виявлено за минулу добу.

УкраїнаКарантин в УкраїніКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим СтепановУляна Супрун
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  1. /Суспільство