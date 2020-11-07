Здавав тести у Києві й сильно переживав: подробиці загибелі у ДТП сім'ї прокурора із Сум

У страшній аварії на трасі в Полтавській області загинув прокурор із Сум разом із дружиною й молодшою дочкою. Сиротою залишився їхній старший син. Колеги кажуть, що прокурор у день загибелі здавав профтести й сильно нервував.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Страшна аварія сталася ввечері 2 листопада на трасі Кролевець – Суми – Пирятин. Автомобіль LEXUS зіткнувся з фурою з причепом DAF. Унаслідок у LEXUS загинула сім'я 30-річного прокурора Сумської місцевої прокуратури Олександра Вольченка: він сам, його 29-річна дружина Віта та 2-річна дочка Ліза.

Без батьків залишився їхній старший 5-річний син Артем. Зараз він перебуває під опікою бабусь і дідусів.

Один із друзів Олександра Вольченка розповів, що того дня прокурор їздив на переатестацію до Києва. "Це та сама нікому не потрібна переатестація, яку ввели в зв'язку з реформою прокуратури. Наскільки я знаю, з Сум до Києва він виїхав о 2 годині ночі. Звичайно, не спав. Дружину і дочку взяв з собою, тому що дитину потрібно було показати лікареві.

Вранці він завіз їх до лікаря, а потім поїхав складати тести. Він говорив, що сильно перенервував. Тести складаються в два етапи. І на першому він набрав усього на 1 або 2 бали більше, ніж прохідний бал. Тому вже на другому етапі сильно переживав", – розповів OBOZREVATEL його знайомий.

А вже о п'ятій годині вечора Олександр із родиною поїхали назад, до Сум. Через дві години вони розбилися.

"Я думаю, що він просто сильно втомився, що не виспався. Тому що, знаючи його, як він водить машину, він не міг перевищувати швидкість. Він сам говорив, що ніколи не порушує, якщо в салоні сім'я. Один ще може трохи притопити, але з дітьми ніколи. Думаю, він їхав не більше 100 км, для такої машини це нормально ", – вважає його знайомий.

Про Олександра Вольченка колеги відгукуються тільки добре. Кажуть, що він працював у відділі економіки. Далеко не всі прокурорські розбираються у фінансах, економіці, а він добре знав це.

"Зараз, після реформи, багато прокурорів звільняється. Тому що ситуація така, що прагнути кудись, робити кар'єру немає ніякого сенсу. Завтра влада зміниться, всі кадри поміняють. Або дадуть посаду, а через пів року звільнять під три чорти. Олександр потрапив до Сум років сім тому і просто сидів тут і працював. Йому пропонували посаду десь у районі, але через сім'ю він не погоджувався, не хотів переїжджати", – говорить OBOZREVATEL його колега.

Віта з Олександром побралися в 2014 році. Спочатку в них народився син. Олександр обожнював його. У соцмережах на сторінці подружжя багато фото батька й сина. Потім у пари з'явилася дочка, Ліза. А півтора року тому пара повінчалася в церкві.

Незважаючи на декрет, Віта разом з мамою кілька років тому відкрили салон краси в Сумах. Віта до цього працювала майстром перманентного макіяжу.

У салоні роблять манікюр, макіяж, татуаж, нарощують вії, підправляють брови, роблять чоловічі та жіночі зачіски.

Сім'я володіла великим будинком і ділянкою в Сумах, який був записаний на Віту. Крім цього, на неї ж оформлено ділянку в Косівщині, а на батька прокурора – ще одну ділянку і будинок у Сумах.

У сім'ї був LEXUS 2007 року випуску, який вони придбали в 2017 році. І TOYOTA PRADO 2004 року випуску, оформлена на родичку. А також у подружжя був маленький старий "Запорожець" 1968 випуску.

Колеги кажуть, що Олександр був заможною людиною. "Він дійсно був досить заможним, але ніколи цим не хвалився. Навпаки, завжди поводився гідно, за це його любили й поважали", – сказав ще один його знайомий колега.

"У нього ніколи не було прокурорської шизанутості. Це коли людина готова за бабки все продати і все купити. Він був нормальною, порядною і професійною людиною", – підкреслює його знайомий.