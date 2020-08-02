Чи можуть області не приймати умови карантину: в МОЗ дали категоричну відповідь

Області України, які потрапили під ту чи іншу зону – "зелену", "помаранчеву", "жовту" або "червону" – не можуть не приймати умов адаптивного карантину.

Про це під час брифінгу 2 серпня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він підкреслив, що умови карантину, згідно з законодавством України, встановлюються урядом. Вони визначають можливість посилення, пом’якшення чи скасовуваня встановлених вимог щодо обмежень.

Так, за словам глави МОЗ, на території того чи іншого регіону влада може тільки посилювати карантинні заходи, якщо вважає за потрібне.

"У буд-якому разі українське законодавство не передбачає того, щоби органи місцевого самоврядування пом’якшували карантинні обмеження чи знімали їх", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL,1 серпня в декількох країнах Європи відбулися багатотисячні протести проти карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу.