Чи можна заразитися COVID-19 через упаковки товарів: пояснення епідеміологині

Заразитися коронавірусом через упаковки товарів у магазинах дуже складно, для цього повинні співпасти кілька факторів.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська епідеміологиня Катерина Сояк. На її думку, це не основний шлях передавання COVID-19.

"Через упаковки товарів у магазині можна заразитися, якщо хворий потер собі рукою ніс, потім тією ж рукою поклав упаковку на полицю і тут же її взяла здорова людина. Без контакту з живим вірус на поверхнях не активний. РНК, яку він залишає, не здатна заражати", – запевнила лікарка.

За її словами, коронавірус засихає, якщо в нього немає живого середовища для існування, як-от слизова в організмі людини. Без цього розмножуватися він не може.

"Дослідження показують, що та концентрація вірусу, яка живе на поверхнях, не здатна когось заразити. По-перше, її мало, а по-друге, без контакту з живим він засихає. Тож якщо хвора людина пішла, джерело інфекції пішло разом із нею. Заразитися можна тільки під час контакті, повітряно-крапельним шляхом", – підсумувала Сояк.

Нагадаємо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 може зберігати життєздатність до 72 годин на пластмасі й нержавіючій сталі, менше ніж чотири – на міді і менш як 24 години – на картоні. Його легко знешкодити навіть із використанням звичайних побутових дезінфекційних засобів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі запевняють: заразитися коронавірусом у нинішній ситуації, коли він швидко поширюється не тільки в Україні, але і в світі, можна практично повсюди, якщо не дотримуватися норм самозахисту. Це соціальна дистанція на півтора-два метри і носіння маски, яка на 70% захищає від інфікування.