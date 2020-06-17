Чи можна в Україні побачити сонячне затемнення 21 червня: де й коли дивитися

Аліна Мельник Суспільство 12:44, 17.06.2020

У суботу, 21 червня, о 9:40 за Києвом відбудеться кільцеве сонячне затемнення. В Україні можна буде побачити лише частину цього затемнення – так звану сонячну півтінь.

Найкраще явище спостерігатиметься в північній Індії, де Місяць закриє собою 99.4% Сонця.

Однак дану астрономічну подію можна буде побачити онлайн. Наприклад, Національна астрономічна обсерваторія Японії транслюватиме затемнення в своєму YouTube (відео розміщено в кінці сторінки).

Повна фаза затемнення триватиме приблизно 38 секунд, – цієї миті Земля, Місяць і Сонце утворять один ряд, і супутник нашої планети затьмарить більшу частину денного світила. Тому видно буде лише краї Сонця, що нагадуватимуть "вогняне кільце".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, для кого і чим небезпечне затемнення 21 червня.

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