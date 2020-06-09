Чи можна повторно заразитися COVID-19: Степанов прояснив питання

Люди, у яких були виявлені антитіла до коронавірусу, теоретично можуть захворіти на COVID-19 повторно. Хоча це ще не доведено.

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Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, який транслювала пресслужба МОЗ (щоб подивитися відео, доскрольте новину о кінця).

"У науковій пресі з’явилася така інформація, є відповідні роботи. Але ми маємо пам’ятати, що коронавірусна хвороба – це зовсім нова інфекція, яка на сьогодні існує у світі", – зауважив він.

Максим Степанов

Міністр нагадав, що коронавірус досі вивчається. Так само тривають дослідження щодо повторного інфікування вірусом людини, яка вже перехворіла на COVID-19 та має антитіла.

Водночас, додав він, науково доказових статей або досліджень, які б чітко могли сказати, що це справді так, поки немає.

"Наші українські науковці, фахівці, які, зокрема, працюють і з Міністерством охорони здоров’я, таких доказів нам ще не надавали", – резюмував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останні дослідження не дають змоги стверджувати, що люди, які перехворіли на COVID-19, не можуть заразитися повторно, крім того, антитіла до коронавірусу не виробляються абсолютно в кожного.