Чи можна підхопити COVID-19 у супермаркеті: відповідь інфекціоніста

Зараження COVID-19 через поверхні, наприклад, через придбані у супермаркеті продукти, не є дуже ймовірним.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський у бліцінтерв'ю ТСН.ua.

На питання, чи можна у такий спосіб підхопити COVID-19, він відповів: "Теоретично, якщо хвора людина начхає на якісь продукти, а інша почне їх облизувати чи одразу їсти – то так можна заразитись. Але ніхто ж так не робить. Тому цей шлях не є важливим в епідеміологічному контексті. Зазвичай, усі заражаються у разі досить тісного та тривалого контакту. Переважно це відбувається у сім’ї, закритих колективах, гуртожитках. Або на роботі, яка пов’язана з близьким спілкуванням. Для прикладу – хористи, артисти, соцпрацівники тощо".

Як повідомив OBOZREVATEL, українців хочуть штрафувати за неправильне носіння масок. Відповідні законопроєкти Кабмін уже подав на розгляд Верховної Ради. За новими правилами, якщо в транспорті або торговому центрі стягнути маску на підборіддя, то доведеться заплатити 170 грн штрафу.