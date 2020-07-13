Чи можна підчепити коронавірус в морській воді: лікар з Ізраїлю дав відповідь

Вірогідність заразитися коронавірусом в морі залежить від щільності тих, що купаються.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів лікар з Ізраїлю Борис Бриль. "Питання, яка щільність тих, хто купаються. Якщо вони знаходяться на відстані 1 метра, то так, цілком. А якщо більше, то навряд чи", – уточнив він.

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Медик нагадав, що за рахунок течії морська вода постійно оновлюється, "неможливо двічі увійти в одну річку".

Разом з тим він назвав ризикованим відпочинок на пляжі, де не дотримується необхідна дистанція. "Якщо ми говоримо про дистанцію 3 метри – це одне. Але якщо ми говоримо про відстань в 1 метр, про спілкування, склянки, не мити руки і так далі... Звичайно, це фактор ризику" – підкреслив лікар.

Повну версію інтерв'ю з Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про масові порушення карантинних вимог на пляжах України. Через велике скупчення людей вони можуть стати новим розсадником коронавірусу.