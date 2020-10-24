Чи можна фотографувати бюлетень на місцевих виборах: ЦВК дала відповідь
У ЦВК застерегли від порушення закону
На виборах не можна фотографувати бюлетень
Також заборонена відеофіксація
Фотографувати виборчий бюлетень на місцевих виборах-2020 в Україні, які відбудуться 25 жовтня, заборонено законом.
Також забороняється робити відеофіксацію. Про це українців попередила пресслужба Центральної виборчої комісії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Це є порушенням таємниці голосування.
На виборчій дільниці також не можна:
Виносити бюлетень за межі приміщення для голосування і передавати його іншим особам
Приносити символіку політичних партій або кандидатів
Крім того, не можна малювати на виборчому бюлетені, оскільки його визнають недійсним.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Центрвиборчком опублікував відеоінструкцію про те, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах
Також у ЦВК попередили, з яким паспортом не вийде проголосувати на виборах
Якщо ви випадково зіпсували бюлетень під час голосування на місцевих виборах-2020 на Україні, ви зможете обміняти його на новий