Чи можна фотографувати бюлетень на місцевих виборах: ЦВК дала відповідь

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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  • У ЦВК застерегли від порушення закону

  • На виборах не можна фотографувати бюлетень

  • Також заборонена відеофіксація

Місцеві вибори в Україні

Фотографувати виборчий бюлетень на місцевих виборах-2020 в Україні, які відбудуться 25 жовтня, заборонено законом.

Також забороняється робити відеофіксацію. Про це українців попередила пресслужба Центральної виборчої комісії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Це є порушенням таємниці голосування.

На виборчій дільниці також не можна:

  • Виносити бюлетень за межі приміщення для голосування і передавати його іншим особам

  • Приносити символіку політичних партій або кандидатів

Крім того, не можна малювати на виборчому бюлетені, оскільки його визнають недійсним.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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