Чи можна фотографувати бюлетень на місцевих виборах: ЦВК дала відповідь

Фотографувати виборчий бюлетень на місцевих виборах-2020 в Україні, які відбудуться 25 жовтня, заборонено законом.

Також забороняється робити відеофіксацію. Про це українців попередила пресслужба Центральної виборчої комісії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Це є порушенням таємниці голосування.

На виборчій дільниці також не можна:

Виносити бюлетень за межі приміщення для голосування і передавати його іншим особам

Приносити символіку політичних партій або кандидатів

Крім того, не можна малювати на виборчому бюлетені, оскільки його визнають недійсним.

Як повідомляв OBOZREVATEL :