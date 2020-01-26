Чи можна батькам ходити голяка перед дітьми: знайшлася несподівана відповідь

Споглядання оголених батьків удома допомагає дітям більше дізнатись про людське тіло з безпечних джерел.

Така думка з'явилася у британському виданні Guardian, оскільки, як пише автор, дорослі люди схильні бачити сексуальний підтекст в оголеному людському тілі.

"Споглядання батьків без одягу може допомагати дітям у вивченні того, як виглядає справжнє тіло, і краще розуміти поняття згоди і меж, які не варто переступати", – йдеться у статті.

Споглядання оголених батьків удома допомагає дітям

Автор зазначив, що у цій сфері було проведено зовсім мало досліджень, але ті, які були, свідчать, що страхи в цій царині є перебільшеними.

Так, в одному з досліджень вчені спостерігали за сім'ями протягом 18 років. Результати показали, що там, де діти регулярно бачили своїх батьків оголеними у віці від трьох до шести років, негативного впливу не виявлено.

При цьому експертка з питань сексуальної освіти Емі Ланг вважає, що бачити жіноче тіло без нальоту сексуальності може допомагати дітям розуміти, що жінка – це більше, ніж просто об'єкт.

"Діти є надзвичайно допитливими. Якщо їм хочеться дізнатись, як виглядають груди, вони це загуглять. Краще буде, якщо вони матимуть способи дізнатись більше про людське тіло з джерел, які є безпечними", – зазначила Ланг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Волині суд оштрафував чоловіка на 10 тисяч гривень за публічне оголення у громадському місці. Він був у стані алкогольного сп'яніння.

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