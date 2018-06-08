"Чи можемо і відстрілювати за таке": відомі українки звернулися до Путіна

Російський президент Путін зробив цікаву заяву про демографічні проблеми країни. За його словами, в РФ різко скорочується число жінок дітородного віку - через 15 років їх стане на чверть менше, ніж зараз.

"І ми з цим нічого не можемо зробити", - визнав він під час прямої лінії 7 червня.

Як випливає з його слів, в цьому росіянам можуть допомогти, в тому числі українки - Путін говорив про спрощення процедури отримання громадянства РФ і працевлаштування для цієї категорії біженців.

OBOZREVATEL попросив висловитися про незвичайну пропозицію трьох відомих українок - письменницю Ларису Ніцой, політика Ірину Фаріон та музичного продюсера Олену Мозгову, а також поцікавився думкою з цього приводу письменника Дмитра Капранова і політика Дмитра Корчинського.

Лариса Ніцой 112 Україна

Лариса Ніцой: "Путін, це геніально!"

Супер! Геніально! Нехай переселяє собі весь Донбас і Крим, і нехай вони йому вирішують дітородні проблеми.

Що стосується того, що таким чином в Росії зможе з'явитися "український світ", то я сумніваюся. "Русскій мір" - це така зараза, яка перемелює, перетравлює, проковтує і випльовує, тому навряд чи там щось запанує, окрім "русского міра". Хіба що, може, китайці його зжеруть.

Я є прихильницею того, щоб відгородитися від "русского міра" китайською стіною, поставити суцільні дезінсектори, дезінфектори - щоб, не дай боже, не торкатися всього того, що вони продукують.

Що стосується українського генофонду, то він однозначно сильніше будь-якого іншого. Українці, незважаючи на багатовікову політику знищення цього народу, виживали. І не просто виживали, а, перебираючись в інші процвітаючі країни, вносили великий внесок в їх розвиток.

Ірина Фаріон Wikimedia Commons

Ірина Фаріон: "Браво! Московія вироджується"

Я аплодую тому факту, що Московія вироджується. Зрештою, вона повинна повернутися у свої етнічні береги, конкретно - в береги річки Москва-Ава, що в перекладі з фіно-угорських мов означає "гниловодна".

Є період розквіту імперії, а є період занепаду. Занепад супроводжується агонією. Це - одна з агоній. Коли населення перестає себе відтворювати. Московити це абсолютно заслужили.

Я бажаю, щоб цей процес якомога швидше досяг свого логічного завершення - виродження Московії.

Путін може плести, що завгодно. Це скривджена людина. Суть в тому, чи знайдуться такі божевільні в Україні, які будуть готові робити щось подібне - покращувати генофонд Росії. Думаю, що таких не знайдеться.

Олена Мозгова YouTube

Олена Мозгова: "Ми, бандерівки, можемо стріляти"

Він ще раз підкреслив, що люди для нього - ніщо. Біологічний матеріал.

Ми пам'ятаємо цю фразу: "Баби іще нарожають". Мабуть, свої баби у нього закінчилися, і він дивиться в бік інших країн.

Ні для кого не секрет, що Путін - послідовник Адольфа Гітлера. Це стосується не тільки цієї заяви, але і всього того, що він робить на своїй території і на території інших держав.

Тому нічого дивного в цій заяві для мене немає.

Мені здається, Путін давно трохи хворий - може, і не трохи - на всю голову. Він неадекватний. Але ми повинні враховувати, що він керує сусідньою державою і тому змушені слухати те, що він там бурмоче.

Але бандерівки - ми такі. Ми не тільки не будемо спокушатися на ці пропозиції, але можемо і відстрілювати за таке. Для початку - в прицільні місця.

Дмитро Капранов Радіо Свобода

Дмитро Капранов: Не все ж китайцям покращувати російську демографію

Це давня історія - запрошення росіян повертатися з-за кордону. Зокрема, вона стосується і росіян, які живуть в Україні.

Але якщо вони заберуть з України всіх ва*ників, ми їм тільки подякуємо. Нехай забирають і чоловіків, а не тільки жінок. Взагалі, я б хотів, щоб вони забрали своїх співвітчизників, займалися своїми демографічними проблемами і більше не лізли в наші справи.

Я підтримую всіх, хто хоче виїхати в Росію і стати її громадянами. Не все ж китайцям покращувати їх демографічну ситуацію.

Дмитро Корчинський YouTube

Дмитро Корчинський: "Кохаймося. Нас має бути більше, ніж їх"

Українці повинні розуміти, що найважливіша війна XXI століття - це демографічна війна. Перемагають і багатіють тільки численні нації. Нації, які скорочують свою чисельність, вироджуються і поступаються своїм місцем на землі і в історії іншим.

Європейські нації зараз поступово поступаються своїм місцем в світі арабам, туркам і так далі.

Ми повинні розуміти, що сьогодні обов'язок чоловіків - воювати, а обов'язок жінок - народжувати. Ми повинні виграти демографічну гонку у Московії. Нас має бути більше, ніж їх.

Скажімо так: збільшення чисельності - це релігійний обов'язок і військове завдання для України.

Україна повинна була б максимально ускладнити сполучення з Російською Федерацією. Наприклад, ввести кримінальну відповідальність за відвідування окупованих територій і країни-агресора. Припинити транспортне сполучення, остаточно припинити дипломатичне спілкування, звести до мінімуму торгові контакти.

Необхідно сприяти тому, щоб перетікання населення не було.