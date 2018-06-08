УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
кореспондент OBOZREVATELВсі статті автора

"Чи можемо і відстрілювати за таке": відомі українки звернулися до Путіна

3.6тЧитати новину російською

Російський президент Путін зробив цікаву заяву про демографічні проблеми країни. За його словами, в РФ різко скорочується число жінок дітородного віку - через 15 років їх стане на чверть менше, ніж зараз.

"І ми з цим нічого не можемо зробити", - визнав він під час прямої лінії 7 червня.

Як випливає з його слів, в цьому росіянам можуть допомогти, в тому числі українки - Путін говорив про спрощення процедури отримання громадянства РФ і працевлаштування для цієї категорії біженців.

OBOZREVATEL попросив висловитися про незвичайну пропозицію трьох відомих українок - письменницю Ларису Ніцой, політика Ірину Фаріон та музичного продюсера Олену Мозгову, а також поцікавився думкою з цього приводу письменника Дмитра Капранова і політика Дмитра Корчинського.

Лариса Ніцой

112 Україна

Лариса Ніцой: "Путін, це геніально!"

Супер! Геніально! Нехай переселяє собі весь Донбас і Крим, і нехай вони йому вирішують дітородні проблеми.

Що стосується того, що таким чином в Росії зможе з'явитися "український світ", то я сумніваюся. "Русскій мір" - це така зараза, яка перемелює, перетравлює, проковтує і випльовує, тому навряд чи там щось запанує, окрім "русского міра". Хіба що, може, китайці його зжеруть.

Я є прихильницею того, щоб відгородитися від "русского міра" китайською стіною, поставити суцільні дезінсектори, дезінфектори - щоб, не дай боже, не торкатися всього того, що вони продукують.

Новини
Потрібно ввести іспит: Ніцой дала рецепт боротьби з російською мовою

Що стосується українського генофонду, то він однозначно сильніше будь-якого іншого. Українці, незважаючи на багатовікову політику знищення цього народу, виживали. І не просто виживали, а, перебираючись в інші процвітаючі країни, вносили великий внесок в їх розвиток.

Ірина Фаріон

Wikimedia Commons

Ірина Фаріон: "Браво! Московія вироджується"

Я аплодую тому факту, що Московія вироджується. Зрештою, вона повинна повернутися у свої етнічні береги, конкретно - в береги річки Москва-Ава, що в перекладі з фіно-угорських мов означає "гниловодна".

Є період розквіту імперії, а є період занепаду. Занепад супроводжується агонією. Це - одна з агоній. Коли населення перестає себе відтворювати. Московити це абсолютно заслужили.

Я бажаю, щоб цей процес якомога швидше досяг свого логічного завершення - виродження Московії.

Новини
"Троянська кобила": Фаріон запропонувала повернути Савченко в Росію

Путін може плести, що завгодно. Це скривджена людина. Суть в тому, чи знайдуться такі божевільні в Україні, які будуть готові робити щось подібне - покращувати генофонд Росії. Думаю, що таких не знайдеться.

Олена Мозгова

YouTube

Олена Мозгова: "Ми, бандерівки, можемо стріляти"

Він ще раз підкреслив, що люди для нього - ніщо. Біологічний матеріал.

Ми пам'ятаємо цю фразу: "Баби іще нарожають". Мабуть, свої баби у нього закінчилися, і він дивиться в бік інших країн.

Ні для кого не секрет, що Путін - послідовник Адольфа Гітлера. Це стосується не тільки цієї заяви, але і всього того, що він робить на своїй території і на території інших держав.

Новини
"Не любите одностатеві шлюби і татуювання?" Мозгова дала цінну пораду українцям

Тому нічого дивного в цій заяві для мене немає.

Мені здається, Путін давно трохи хворий - може, і не трохи - на всю голову. Він неадекватний. Але ми повинні враховувати, що він керує сусідньою державою і тому змушені слухати те, що він там бурмоче.

Але бандерівки - ми такі. Ми не тільки не будемо спокушатися на ці пропозиції, але можемо і відстрілювати за таке. Для початку - в прицільні місця.

Дмитро Капранов

Радіо Свобода

Дмитро Капранов: Не все ж китайцям покращувати російську демографію

Це давня історія - запрошення росіян повертатися з-за кордону. Зокрема, вона стосується і росіян, які живуть в Україні.

Але якщо вони заберуть з України всіх ва*ників, ми їм тільки подякуємо. Нехай забирають і чоловіків, а не тільки жінок. Взагалі, я б хотів, щоб вони забрали своїх співвітчизників, займалися своїми демографічними проблемами і більше не лізли в наші справи.

Новини
Свобода або імперія? Капранов назвав головну відмінність українців від росіян

Я підтримую всіх, хто хоче виїхати в Росію і стати її громадянами. Не все ж китайцям покращувати їх демографічну ситуацію.

Дмитро Корчинський

YouTube

Дмитро Корчинський: "Кохаймося. Нас має бути більше, ніж їх"

Українці повинні розуміти, що найважливіша війна XXI століття - це демографічна війна. Перемагають і багатіють тільки численні нації. Нації, які скорочують свою чисельність, вироджуються і поступаються своїм місцем на землі і в історії іншим.

Європейські нації зараз поступово поступаються своїм місцем в світі арабам, туркам і так далі.

Ми повинні розуміти, що сьогодні обов'язок чоловіків - воювати, а обов'язок жінок - народжувати. Ми повинні виграти демографічну гонку у Московії. Нас має бути більше, ніж їх.

Новини
"Повісимо всіх": Корчинський порадував РосЗМІ новою загрозою Кримському мосту

Скажімо так: збільшення чисельності - це релігійний обов'язок і військове завдання для України.

Україна повинна була б максимально ускладнити сполучення з Російською Федерацією. Наприклад, ввести кримінальну відповідальність за відвідування окупованих територій і країни-агресора. Припинити транспортне сполучення, остаточно припинити дипломатичне спілкування, звести до мінімуму торгові контакти.

Необхідно сприяти тому, щоб перетікання населення не було.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особи
Лариса НіцойІрина ФаріонОлена МозговаДмитро КорчинськийДмитро КапрановВолодимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
5
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги