Чи може коронавірус поводитися як ВІЛ: імунологиня дала відповідь

У геномі коронавірусу присутній фрагмент вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), але вплив COVID-19 та ВІЛ на організм людини різний.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, ревматологиня, епідеміологиня Людмила Смоліна. За її словами, наявність "вшитих фрагментів" декількох вірусів в геномі COVID-19 підтверджує штучне походження коронавірусу.

Як пояснила лікарка, відмінність між ВІЛ та коронавірусом полягає в результаті захворювання. "ВІЛ повільно абсолютно вбиває людину. Якщо людина заразилася, одужати неможливо. А при коронавірусі люди одужують", – сказала вона.

Разом з тим медичка наголосила, що вакцину від коронавірусу, як і вакцину від ВІЛ, навряд чи можна буде винайти. Головна причина полягає в надзвичайній мутабельности обох вірусів.

Повну версію інтерв'ю з Людмилою Смоліної скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська висловила припущення про те, що реальна кількість хворих на коронавірус в світі може становити не 9, а 18 мільйонів осіб, в Україні – не 40, а 400 тисяч.