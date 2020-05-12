Чи є колективний імунітет від COVID-19: вчені дали відповідь

Майже у всіх людей, які перехворіли COVID-19 виробляються антитіла, зокрема і ті, що відповідають за тривалий захист організму.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

До такого висновку прийшли вчені з Чунцинського медичного університету в Китаї, передає DailyMail. Вони перевірили 285 пацієнтів на наявність обох типів імунних клітин – IgM і IgG.

IgM-антитіла відповідають за короткочасний захист і зазвичай зникають одразу після одужання. До кінця першого тижня цей тип імунітету виявився тільки у 40% пацієнтів, а ще через сім днів він спостерігався вже у 95% усіх досліджуваних.

Більше того, організми всіх цих людей продукували IgG-антитіла, які відповідають за тривалий імунітет. Для підкріплення результатів вчені перевірили ще 69 осіб і тільки у двох із них не виробився імунітет.

Китайські вчені заявили, що імунітет від COVID-19 виробляється у 95% тих, хто перехворіли

На думку дослідників, це може говорити про можливий колективний імунітет, який проявився після завершення епідемії.

Водночас, як повідомляв OBOZREVATEL, докторка біологічних наук Анча Баранова заявила, що сильний імунітет до COVID-19 формується тільки у семи-восьми відсотків людей, що перехворіли ним.