Лікар заявив, що "британський" штам коронавірусу вже добрався до України: МОЗ відреагувало

Міністерство охорони здоров'я в найближчі тиждень-два спробує з'ясувати, чи встиг уже проникнути до України новий штам коронавірусу, який був виявлений в Британії і викликав паніку в Європі.

Про це OBOZREVATEL сказав головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань МОЗ України Роман Родина, відреагувавши на заяву про те, що "британський мутант" вже нібито дістався і до України.

"Щоб встановити наявність нового штамму або мутації коронавірусу в Україні – слід провести спеціальні дослідження методом генотипування або секвенування. Таких лабораторій у нас нема, їх всього 6 у світі. Одна з них у Лондоні, куди найближчим часом відправимо матеріал на дослідження. Через її завантаженість, результати будуть за тиждень-два. Остаточне слово – за нею", – сказав лікар.

За словами Родини, у Лондонській лабораторії раніше вже досліджували матеріал – інші зразки коронавірусу – з України.

"В минулих відправленнях нічого екстраординарного не виявили. Це загальні штамми, які циркулюють в усьому світі і в країнах Європи в тому числі. До речі, за подібними дослідженнями лабораторія в Лондоні є коллаборативним центром Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), де зразки матеріалу по COVID перевіряють навіть ті країни, які мають подібні дослідницькі центри", – підсумував Родина.

Нагадаємо, що минулого понеділка, 21 грудня, лікар-інфекціоніст Віктор Петров із Закарпаття в ефірі одного з каналів заявив, що новий штам коронавірусу COVID-19 вже встиг інфікувати жителів України. Як доказ він навів у приклад одного зі своїх пацієнтів, який регулярно їздить на заробітки до Чехії, і у якого нібито виявили новий штамп.

Правда, на наступний день, у вівторок 22 грудня,головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк назвав заяву приватного інфекціоніста Петрова непрофесійною і спростував її. Мовляв, роблячи заяву про підозру на новий штам коронавірусу, лікар мав би надати відповідні документи і зробити екстрене повідомлення про цей випадок. Нічого з цього зроблено не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європі паніка через нову мутацію коронавірусу, яку виявили в Британії. Багато країн Європи, серед яких – Бельгія, Франція, Нідерланди, Німеччина, Польща та інші, вже закрили авіа- і залізничне сполучення зі Сполученим Королівством. Ще ряд держав готуються до прийняття таких заходів.