Чи працюватимуть дитячі табори в 2020 році: Степанов дав прогноз

Відкриття дитячих літніх таборів і санаторіїв в Україні стане можливим тільки на останньому етапі виходу країни з карантину через коронавірус.

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Про це на брифінгу МОЗ 26 травня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був мінімальним, особливо, коли ми говоримо про наших дітей", – сказав він.

Крім цього, Степанов додав, що в нинішніх реаліях робота таборів і санаторіїв більше не зможе бути такою, як раніше, і матиме певні обмеження.

За його словами, вже безпосередньо перед відкриттям сезону оздоровлення, Міністерство охорони здоров’я надасть рекомендації щодо того, як організовувати роботу дитячих таборів в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні за останній час на 20% знизився рівень вакцинації дітей від таких хвороб, як кір, краснуха і паротит.

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