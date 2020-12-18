Чи будуть сніг і мороз на Новий рік і Різдво в Україні: синоптик дав прогноз

Ольга Ліпич Суспільство 03:30, 18.12.2020

Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів та опадів.

Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його розрахунками, із 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига – температура буде +1...+ 2 градуси. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.

Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікується легкий мороз до -3 градусів і сніг або мокрий сніг.

У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікується відлига до +1...+2 градусів. Опадів не очікується. Сніг із дощем прогнозується до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.

Нагадаємо: як розповів синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, погода в Україні у День святого Миколая, 19 грудня, також буде без істотних опадів і вітру.

Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця 2020 року в Україні, пообіцявши мороз на День святого Миколая і "мокрий" Новий рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Водночас начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня. Найімовірніше, вона матиме "європейський характер".

  • За словами завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, погода в Україні на Новий рік буде без морозу і снігу.

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