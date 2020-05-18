Чи буде продовжено карантин після 22 травня в Україні: пояснення
Після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, буде продовжений.
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Як неодноразово заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з 22 травня очікується введення другого з п'яти етапів ослаблення карантинних заходів.
Попередньо, на другому етапі дозволять:
побутове обслуговування населення;
відновлення навчання випускних класів у школах, підготовка до проведення ЗНО;
заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);
кінотеатри просто неба;
спортивні зали та фітнес-центри;
готелі;
відновлення спортивних змагань, у яких беруть участь не більше ніж 50 осіб без глядачів.
В регіонах України з 22 травня буде введено адаптивний карантин – рішення про посилення або пом'якшення обмежень ухвалюватиме місцева влада.
Це дозволить локалізувати хворобу в місці, де вона виникає. Адже зараз ситуація із захворюваністю на коронавірус у різних регіонах різна.
За словами прем'єра, такий формат обмежувальних заходів може затягнутися до кінця 2020 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у кінці квітня уряд опублікував поетапний план виходу країни з карантину.
Конкретні дати реалізації кожного етапу не озвучувалися, Денис Шмигаль зазначав, що все залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в країні кожні 10 днів планується введення нового етапу послаблення карантинних обмежень.