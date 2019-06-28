"Чхають в дуло танкам!" Соколова висміяла секретні лабораторії "карателів"

В "ДНР" епідемію кору пояснили масовим зараженням українських солдатів на передовій.

Цю безглузду причину в своїй передачі висміяла відома українська журналіста Яніна Соколова.

В окупованому Донецьку по ТБ показали передачу, в якій терористи повідомляли про якусь секретну американську лабораторію в Харківській області, де проводять досліди над небезпечними захворюваннями, для пошуку нових видів вакцин.

За словами одного з ватажків "ДНР" Едуарда Басуріна, це вакцини перевіряють на військових ЗСУ. При цьому нещодавній спалах кору в "ДНР" нібито є причиною дії цієї лабораторії.

Соколова у властивій собі манері висміяла такі заяву терористів, нібито "ЗСУ заражає солдат на кір і відправляє їх на передову".

"Заражені солдати підповзають до танків і чхають в дуло. А ми потім цими танками стріляємо по школам, щоб сказати, що це "карателі". Ми ж не знали, що вони заражені", – тролила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яніна Соколова прокоментувала реакцію Росії на результати розслідування Bellingcat по збитому Boeing 777 на Донбасі.

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