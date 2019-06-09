Четверо людей із першої десятки партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" - абсолютно нові обличчя в політиці. OBOZREVATEL розповів, хто вони.

Новачків партія представила на своєму з'їзді 9 червня. Відзначається, що в "ЄС" змінено підхід і концепцію, а також проведено громадський праймеріз.

Михайло Забродський – український воєначальник. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України з березня 2015 роки (з 2017 року - командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України). Герой України (2014 року), генерал-лейтенант (2016). З листопада 2017 по березень 2018 року - командувач силами АТО, задіяними в збройному конфлікті на Донбасі.

Михайло Забродський Скріншот

Михайло Забродський Скріншот

Софія Федина – українська співачка і телеведуча, активний громадський діяч (член Президії Всесвітньої федерації українських лемківських об'єднань, політолог-міжнародник. Кандидат політичних наук (спеціалізація: міжнародні відносини та дипломатична служба). Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. З березня 2014 волонтер АТО / ООС.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2017). Кавалер Ордена імені Княгині Ольги III ступеня.

Під час подій Революції Гідності була ведучою львівського Євромайдану.

Софія Федина Скріншот

Софія Федина Скріншот

Яна Зінкевич – український доброволець-медик. Начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої Армії. Командир медичного батальйону "Госпітальєри".

Яна Зінкевич Скріншот

Петро Порошенко та Яна Зінкевич Скріншот

Ахтем Чийгоз – український кримськотатарський політик, політв'язень. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2008 року), голова Бахчисарайського регіонального меджлісу, депутат Бахчисарайської районної ради.

Ахтем Чийгоз Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська Солідарність" на з'їзді 9 червня оголосила список кандидатів, з якими піде на позачергові вибори до Верховної Ради-2019.

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