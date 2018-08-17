Армия, день 265. Вова принёс домой котёнка. Мелкая сволочь умудряется быть сразу во всех местах одновременно. Пока не знаем, как его назвать. Может, Полковником? Чтобы иметь возможность во время построения громко обсуждать новость, как полковник снова обмочился в нашем коридоре.

У кота осталось восемь жизней, одну он уже истратил на ознакомительный прыжок с пятого этажа. После этого возникла идея назвать его Десантником, принять в ЗСУ в качестве солдата, и раз в месяц присваивать ему новое звание. Каждое звание, естественно, торжественно отмечать :) Мы прикинули, что до нашего дембеля котяра успеет стать, по меньшей мере, капитаном, а может и майором. Но по последним сведениям, котёнок оказался кошечкой, и вопрос с именем снова открытый.

Неожиданно, вечером мне позвонили из военкомата, предложили сходить на пятидневные военные сборы.

Я: - Не возражаю, при условии, что вы решите этот вопрос с командиром моей части.

В: - В смысле???

Я: - Ну, в прошлом году вы прислали мне повестку, и вот уже 8 месяцев как я в армии, служу срочку.

В: - Понятно, извините :)

Иногда мне снится гугл. Днём я запоминаю интересующие меня вопросы, чтобы вечером посмотреть в интернете. Вечером, конечно, забываю. А потом ночью мне снится, как я читаю википедию, и нахожу ответы. Очень правдоподобные ответы. Утром разобраться, что было прочитано в реальности, а что явилось во сне, не легко.

Часть, в которой я сейчас служу, работает по советским принципам. Это значит, что вокруг блестящей с иголочки вундервафли копошатся в грязи оборванные несчастные юноши. С поправкой на современные реалии - вундервафля ржавая и некомплектная. Во Львовской области удалось пожить в части, работающей по западным принципам. Это когда сначала строится санузел, душ и столовая, а потом появляются вундервафли и солдаты.

Если этот текст прочитает моё начальство, меня ждут неприятности. Может даже выгонят из армии (ха-ха!), но я чувствую, что обязан это написать. Солдаты, которые сейчас служат, прекрасны. В большинстве это умные, воспитанные патриоты. Они готовы в огонь, воду и под вражеские пули.

Беда в том, что их не посылают ни в огонь, ни в воду, ни под пули. Они вынуждены ютиться в плачевных жилищах, питаться некачественной пищей, и заниматься скучным делом без необходимого элементарного оборудования.

Чаще всего это уборка и стройка без необходимых инструментов и материалов - с железными трубами вместо молотков и обломками досок вместо совков, с ржавыми кривыми гвоздями и обломками кирпичей, оставшихся после разборки предыдущего строения. Потому что, увы нам. Старая советская традиция пока еще в почёте в большинстве военных частей Украины - главное, чтобы красиво было на бумаге. А на бумаге у нас всё красиво - уж вы мне поверьте.

Дать солдатам материалы, инструменты и одного хорошего мастера - и они с радостью научат ложить плитку и штукатурить. А еще лучше - использовать солдат по прямому назначению, а на стройке пусть работают строители. Но если это невозможно - пусть тогда хоть военкоматы пишут правду. Вместо красивых плакатов со спецназовцами и текстом вида "ЗСУ потрібні танкисти, артилеристи і снайпери" пусть будет фото грязной палатки, вонючих развалин сортира и честный текст - "ЗСУ потрібні витривалі різноробочі з базовими навичками будівельників і прибиральників. Пару разів дамо стрільнути з АК".

Не вся армия такая. Я прожил два месяца в одной казарме с 80-ой десантно-штурмовой бригадой, мы вместе ходили в столовую и на турники. Они убрали всю территорию при заезде и выезде, в процессе не бухали, ежедневные и еженощные маневры и стрельбы. На полигоне их тепло вспоминают до сих пор. Всерьёз подумываю о переводе :)