Народний депутат Сергій Шахов, співголова політичної сили "Наш край", першим з українських політиків здав плазму крові у рамках донорської акції для підтримки важко хворих на коронавірус, що пройшла в Черкасах.

Судячи з відео на Youtube-каналі Шахова,процедура відбулася в Черкаському обласному центрі крові, на базі якої українська біофармацевтична компанія Biopharma запустила програму з вироблення ліків від COVID-19.

"Для мене величезна честь стати першим донором серед українських політиків. Я завжди говорив, що саме українські вчені зможуть створити ліки від цієї хвороби. Упевнений, так і буде. Зі свого боку, я готовий допомагати всім чим зможу, як мінімум підтримкою в парламенті і власною кров’ю", – зазначив Шахов.

Шахов здав плазму крові для підтримки хворих на коронавірус

Депутат має намір ініціювати підтримку лабораторій, які готові долучитися до досліджень, на державному рівні, оскільки на сьогодні в Україні відсутня єдина державна програма з дослідження "ковідної" крові – відповідних плазмоцентрів бракує навіть у столиці.

При цьому нардеп закликав усіх небайдужих українців-донорів відвідати плазмацентри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі, Харкові та Черкасах. Всі вони обладнані відповідно до сучасних світових вимог, на відміну від більшості державних лікарень. Для донорів передбачені підвищені виплати у 1200 грн за донацію.

"Всього півгодини, і 650 мл плазми відправляються в новозбудований науково-виробничий комплекс компанії в Білій Церкві. Можливо, саме вони врятують чиєсь життя. Долучайтесь до донорства плазми!" – додав парламентарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ізраїльський реаніматолог, анестезіолог висловив думку, що ефективність лікування хворих із COVID-19 за допомогою плазми крові людей, що перехворіли, сумнівна.