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18 травня • оновлено в 22:31
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"Честь стати першим серед політиків": Шахов здав плазму з антитілами до COVID-19

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Народний депутат Сергій Шахов, співголова політичної сили "Наш край", першим з українських політиків здав плазму крові у рамках донорської акції для підтримки важко хворих на коронавірус, що пройшла в Черкасах.

Судячи з відео на Youtube-каналі Шахова,процедура відбулася в Черкаському обласному центрі крові, на базі якої українська біофармацевтична компанія Biopharma запустила програму з вироблення ліків від COVID-19.

"Для мене величезна честь стати першим донором серед українських політиків. Я завжди говорив, що саме українські вчені зможуть створити ліки від цієї хвороби. Упевнений, так і буде. Зі свого боку, я готовий допомагати всім чим зможу, як мінімум підтримкою в парламенті і власною кров’ю", – зазначив Шахов.

Шахов здав плазму крові для підтримки хворих на коронавірус

Шахов здав плазму крові для підтримки хворих на коронавірус

Депутат має намір ініціювати підтримку лабораторій, які готові долучитися до досліджень, на державному рівні, оскільки на сьогодні в Україні відсутня єдина державна програма з дослідження "ковідної" крові – відповідних плазмоцентрів бракує навіть у столиці.

При цьому нардеп закликав усіх небайдужих українців-донорів відвідати плазмацентри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі, Харкові та Черкасах. Всі вони обладнані відповідно до сучасних світових вимог, на відміну від більшості державних лікарень. Для донорів передбачені підвищені виплати у 1200 грн за донацію.

"Всього півгодини, і 650 мл плазми відправляються в новозбудований науково-виробничий комплекс компанії в Білій Церкві. Можливо, саме вони врятують чиєсь життя. Долучайтесь до донорства плазми!" – додав парламентарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ізраїльський реаніматолог, анестезіолог висловив думку, що ефективність лікування хворих із COVID-19 за допомогою плазми крові людей, що перехворіли, сумнівна.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Шахов
Місце
Україна Черкаси
Тег
донор
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