"Чесно, мені все одно!" Зеленський висловився про українську мову на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя привітав жителів міста з річницею визволення міста від окупації.

Зеленський привітав людей і подякував їм за те, що вони зберегли місто, особливо військовослужбовцям і добровольцям, які захищали Маріуполь.

"Ви – вільні люди, ви справжні українці! Дякую вам за те, що зберегли Маріуполь. Маріуполь – це Україна! Мені, чесно вам скажу, абсолютно все одно, якою мовою говорите, ви завжди українці, ми всі один одного розуміємо. Я упевнений, що на нас ніяка пропаганда не буде поширюватися. Ви сильні люди", - сказав президент.

"Я радий, що сьогодні стільки красивих і різних людей, різного віку, які розмовляють різними мовами. Різні люди різного зросту, але всі світлі і справжні українці, щасливі. Я знаю тільки, що потрібен ще аеропорт, потрібна дорога. Друзі, все що зможемо - будемо робити. Ви кращі!" - додав Зеленський.

Зеленський в Маріуполі president.gov.ua

Зеленський в Маріуполі president.gov.ua

Зеленський в Маріуполі president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час візиту до Маріуполя також пообіцяв гроші Донбасу, розповів про плани розвитку регіону за допомогою іноземних інвесторів.

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