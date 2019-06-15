ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Чесно, мені все одно!" Зеленський висловився про українську мову на Донбасі

39тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя привітав жителів міста з річницею визволення міста від окупації.

Зеленський привітав людей і подякував їм за те, що вони зберегли місто, особливо військовослужбовцям і добровольцям, які захищали Маріуполь.

"Ви – вільні люди, ви справжні українці! Дякую вам за те, що зберегли Маріуполь. Маріуполь – це Україна! Мені, чесно вам скажу, абсолютно все одно, якою мовою говорите, ви завжди українці, ми всі один одного розуміємо. Я упевнений, що на нас ніяка пропаганда не буде поширюватися. Ви сильні люди", - сказав президент.

Новини
Дав три місяці: Зеленський висунув ультиматум главам НАБУ і САП

"Я радий, що сьогодні стільки красивих і різних людей, різного віку, які розмовляють різними мовами. Різні люди різного зросту, але всі світлі і справжні українці, щасливі. Я знаю тільки, що потрібен ще аеропорт, потрібна дорога. Друзі, все що зможемо - будемо робити. Ви кращі!" - додав Зеленський.

Зеленський в Маріуполі

Зеленський в Маріуполі

president.gov.ua

Зеленський в Маріуполі

Зеленський в Маріуполі

president.gov.ua

Зеленський в Маріуполі

Зеленський в Маріуполі

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час візиту до Маріуполя також пообіцяв гроші Донбасу, розповів про плани розвитку регіону за допомогою іноземних інвесторів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаМаріуполь
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
263
36
Смішно
29
Цікаво
75
Сумно
25
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
H Ya
H Ya
Это эти "настоящие украинцы" перекрывали улицу перед БМП ВСУ своими бомжацкими пожытками?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Golan Sim
Golan Sim
Из письма украинского солдата:"...мамо, я не хочу вмирати за пiн.досiв.."
Показати коментар повністю
Відповісти
2
7
Билан Людмила
Билан Людмила
Пришиблений зовсім, гірше ніж очікувалося.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel