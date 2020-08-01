'Червоними' через COVID-19 можуть стати всі регіони України, – інфекціоністка

Загроза перетворитися на "червону" зону з розповсюдження коронавірусу існує для всіх регіонів України.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна. "Зараз всі починають їздити, відкриваються туристичні маршрути, знов відновлюється міграція населення не тільки всередині країни, а ще й за кордон. Тому зараз під загрозою майже всі області", – зауважила вона.

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Медикиня запевнила, що "зонування" не є визначальним фактором для зменшення захворюваності. "Кількість інфікувань допоможе зменшити здоровий глузд", – наголосила вона.

"Я розумію, що зараз літо, і всі хочуть на море, але ніхто не скасовував масковий режим у громадських місцях і в транспорті, ніхто не скасовував антисептики і соціальну дистанцію. Якщо люди про це нагадають собі, якщо подивляться, що в інфекційних лікарнях хворі є, смертність є, то це допоможе", – зауважила інфекціоністка.

У цьому контексті лікарка заявила, що було б доцільним запровадження обмеження на пересування між "червоними" та рештою регіонів. "Так, як було навесні, коли певні регіони були зачинені на в’їзд і на виїзд, був тотальний контроль за тими, хто в’їжджає, чи дотримуються вони режиму самоізоляції тощо", – сказала вона.

За словами медикині, рішення про запровадження таких обмежень повинно ухвалюватися на підставі поточної динаміки захворюваності, а також з урахуванням фактору сезонності – початку сезону гострих респіраторних захворювань, що щороку буває восени. Головна мета обмежувальних заходів – не допустити перевантаження медичної системи.

Як писав OBOZREVATEL, в уряді сформулювали критерії визначення чотирьох рівнів епідемічної небезпеки поширення коронавірусу – "червоний", "помаранчевий", "жовтий" і "зелений".