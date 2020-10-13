"Червоні" зони в Україні вирішили визначати за новим критерієм

"Червоні" зони карантину в Україні будуть визначатися не за динамічним, а за фіксованим показником захворюваності на COVID-19.

Цей критерій був змінений 13 жовтня рішенням Кабінету міністрів, повідомив глава МОЗ Максим Степанов. Брифінг транслювався на YouTube-каналі Кабміну.

За словами Степанова, уряд визначив чіткий показник захворюваності, коли адміністративна зона буде переходити в "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

"Це якщо захворюваність на протязі 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення. До цього показник був динамічним як такий, що в п'ять разів перевищує відповідний середній показник у країні", – пояснив міністр.

Нагадаємо, 12 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування регіонів. Київ перейшов у "помаранчеву" зону. У "червоній" виявилися Канів і Суми.

OBOZREVATEL

Як писав OBOZREVATEL, карантин в Україні триватиме до 31 грудня, а установам передвищої і вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня до 15 листопада. Також школам порекомендували змістити осінні канікули і провести їх з 15 до 30 жовтня.