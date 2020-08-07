"Червоні" і "зелені" зони в Україні офіційно відновили: Степанов пояснив нестиковку з Харковом

Показники захворюваності COVID-19 дозволяють перевести Луцьк із "червоної" карантинної зони в "помаранчеву", а Тернопіль – з "червоної" в "жовту".

Рішення про це наберуть чинності з 8 серпня. Про це на брифінгу в п'ятницю, 7 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Трансляція його виступу велася в YouTube.

Міністр заявив, що ситуація з коронавірусом у країні істотно погіршилася. "Ви бачите останні цифри... За останню добу – це 1 453 хворих в Україні", – сказав він.

Максим Степанов. Скрін трансляції

Глава МОЗ також пояснив потрапляння Харкова в "червону" зону, а пізніше того ж дня – в "зелену". Як розповів Степанов, це було помилкою "конкретного працівника", після чого дані потрапили в ЦГЗ і медіа.

Міністр закликав українців користуватися тільки достовірною офіційною інформацією МОЗ.

Степанов зазначив, що уряд пропонує розширити перелік критеріїв, які будуть використовуватися для введення різного рівня небезпеки на території районів або міст. Так, на засіданні в понеділок, 10 серпня, можуть затвердити новий показник – кількість активних хворих за останні 7 днів. "Ми будемо чітко бачити, як погіршується або поліпшується ситуація", – сказав глава відомства.

Також МОЗ наполягає на збільшенні кількості проведених тестів. Середній показник (зараз 24 на 100 тисяч населення) планується збільшити до 32 на 100 тисяч.

Степанов додав, що кількість інфікованих в Україні, яким необхідна госпіталізація, збільшується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 7 серпня в Україні три регіони віднесені до "червоної" зони карантину: Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район у Чернівецькій області.