"Червоне" місто на Львівщині відмовилося посилювати карантин

У Самборі Львівської області виступили проти рішення державної комісії ТЕБ і НС від 13 серпня, згідно з яким місто було віднесено до "червоної" зони й, відповідно, там мали б запровадити суворіші обмеження.

Зокрема, депутати Самбірської міськради в понеділок, 17 серпня, ухвалили своє рішення, відмовившись посилювати карантин. Водночас під стінами мерії відбувався пікет декількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати, повідомляє Zaxid.net.

На думку чиновників, рішення держкомісії ТЕБ і НС про віднесення Самбора до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції України. Тож транспорту й підприємцям, зокрема зі сфери торгівлі та громадського харчування, вони дозволили працювати у звичному режимі, хоча і з дотриманням карантинних вимог.

Візуалізація епідемічних показників щодо COVID-19 в Україні на рівні районів та міст обласного значення (reachinitiative.maps.arcgis.com)

Крім цього, зазначається, що Самбірська міськрада закликала правоохоронців утриматися від притягнення до відповідальності підприємців, які продовжуватимуть працювати, порушуючи рішення держкомісії ТЕБ і НС.

Також депутати написали звернення до президента, міністра охорони здоров’я й голови Львівської ОДА щодо скасування "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки в Самборі, оскільки, на їхню думку, воно не відповідає реальному стану справ із захворюваністю на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під час пандемії COVID-19 населені пункти будуть відносити до однієї з чотирьох карантинних зон ("зеленої", "жовтої", "помаранчевої" чи "червоної") згідно з новими критеріями. Тепер рішення ухвалюватимуть кожні 14 днів замість семи.