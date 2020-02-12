День Червоної руки: як Росія робить з дітей убивць

12 лютого у всьому світі – це День Червоної руки. Ця дата, заснована ООН, присвячена проблемі дітей, яких змушують брати участь у бойових діях.

З 2014 року День Червоної руки став дуже актуальним для України. Чому так сталося і як росіяни та їхні посібники використовують неповнолітніх на фронті – в матеріалі OBOZREVATEL.

День Червоної руки – історія

День пам'яті дітей, учасників бойових дій був заснований і вперше відзначений в 2009 році. У цей день використовується логотип "Червоної Руки", що символізує закривавлену дитячу долоню. Небайдужі люди 12 лютого фарбують свої руки в червоний колір, який символізує кров жертв конфліктів.

Військова підготовка малолітніх дітей терористами на Донбасі

На сьогоднішній день дітей в якості солдатів використовують в Конго, Руанді та Уганді, Судані та Кот-д'Івуарі, М'янмі та Філіппінах, в Колумбії і Палестині. Неповнолітніх змушують воювати терористи "ДНР" і "ЛНР". Мілітаризацією дітей активно займається Росія – і не тільки в анексованому українському Криму, а й по всій своїй території.

Діти-солдати на Донбасі

Про те, що терористи примушують дітей воювати на їхньому боці, в Україні заговорили ще на початку війни на Донбасі. Українські військові і правозахисники неодноразово помічали на боці бойовиків підлітків зі зброєю.

Неповнолітній боєць терористичного "батальйону "Схід"

На початку бойових дій, коли в Україні було прийнято рішення про підвищення призовного віку до двадцяти років, терористи тим часом готували воювати п'ятнадцятирічних підлітків. Так, в Донецькому військовому ліцеї дітей готували до "командування малими підрозділами" і старанно обробляли пропагандистськими закликами "вбивати укр*пів".

Діти-солдати в Криму

В Російській Федерації так звана "Юна армія", яку вже прозвали "Путінюгенд", діє з 2009 року. Однак в Криму, незабаром після його анексії, мілітаризація дітей набула масштабів, страшних навіть за мірками окупантів.

Військова підготовка дітей в анексованому Криму

На кримському півострові активно створюють різноманітні "військово-патріотичні" організації, щомісяця для школярів проводяться мілітаристські заходи: від збирання-розбирання автоматів до імітації парадів і майже повноцінних військових навчань. Так, щорічно влаштовуються "військові ігри", в рамках яких проводяться конкурси зі стрільби, саперно-мінної справи і "пошуку диверсантів", дітей вчать носити російську військову форму і вести бойові дії.

Військова підготовка дітей в анексованому Криму

Щорічно до подібних заходів залучають близько 17 000 юних кримчан. Державний бюджет Росії витрачає на перетворення кримських дітей на російських бойовиків десятки мільйонів рублів. Крім Конвенції про права дітей, кремлівська окупаційна адміністрація порушує в Криму Женевську конвенцію від 1949 року, а саме статтю 51 "Про захист цивільного населення під час війни", яка забороняє усіляку пропаганду добровільного вступу в армію на окупованих територіях.

Військова підготовка дітей в РФ

Військова підготовка дітей в РФ

Військова підготовка дітей в РФ

Військова підготовка дітей в РФ

Військова підготовка дітей в РФ

День Червоної руки нагадує всьому світу про те, що діти не повинні ставати жертвами, а тим більше учасниками війн. Росія тим часом готує з неповнолітніх майбутню армію.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в "ЛНР" змушують дітей брати участь в похоронах мертвих терористів для створення медіа-картинки.

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