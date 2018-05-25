В последний час

... Выстрела никто не услышал. Разрывная пуля, пройдя амбразуру, ударила в пластину бронежилета, брызнула во все стороны раскалённым металлом.

Боец, не охнув, повалился, отброшенный этим ударом. Из рваных ран на лице и шее сначала каплями, а потом всё сильнее - пошла кровь...

Увидеть падающего товарища.

- Ты что? - понять, что произошло. Выплюнуть в рацию "У нас 300!". Так. Теперь уложить. Снять броник, зафиксировать, зрачки, дыхание... Рвануть с разгрузки аптечку. Облегчённо вздохнуть - нигде не фонтанирует, артерии целы.

Чёрт, много крови... Гемостатик... Подушечка. Бинт, слой за слоем, как учили на такмеде. Он что-то неразборчиво хрипит, но булькающе дышит. Ключица цела. Рёбра - да х*ен поймёшь... Где же санитар

Какой санитар, прошло меньше двух минут.

Наконец, далёкий шум мотора. Топот ног по траншее. Носилки. Петля. Потащили.

В сводке - "Наш боец получил ранение, оказана помощь, отправлен в госпиталь".

...

Вчера в Николаеве морпехи получали новые береты.

Цвета морской волны.

Остались те же те же тельники. Те же эмблемы.

Особняком в строю выделялись те, кто не подчинился приказу и остался в чёрных беретах.

Один из офицеров - отчаянной храбрости майор, начавший войну стареем, кавалер двух орденов Богдана Хмельницкого - III и II степени, Народный Герой Украины, комбат "Барсуков" Вадим Сухаревский, объяснил это так:

Новини Это очень сильный ход в войне с Кремлем

- Ну, есть те, кто нигде ни разу ничего, нигде не были. Одним словом, "слоны", их 15 человек. Ну, и наслушавшийся их молодняк. Вот они и остались в чёрных беретах. А мы своё слово в этой войне сказали. И эмблемы сохранили, и тельники. А береты... Мы люди военные. Что приказали, то и выполнили.

Будем жить!

==

Мы опять пускаем по кругу шлемофон - у джипа наших мишководов, который мы переобули, рассыпалась подвеска. Там, где он ездит, нет команды Резниченко и дороги далеки от идеала.

Модель Nissan Y60 2.8 турбодизель. Пружины и амотризаторы - нужны и задние, и передние.

Комплект амортизаторов - 300-320$

Комплект пружин - 100$

Покупается в Польше, оплата на карту в Украине.