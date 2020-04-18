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18 квітня • оновлено в 18:44
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Українців зворушили чернівецькі лікарі, які рятують хворих із COVID-19

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У мережі показали фото медсестер і лікарів однієї з лікарень Чернівецької області, які лікують хворих на коронавірус COVID-19.

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Знімками у Facebook поділилася пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації. Світлини зроблені в інфекційному відділенні Новоселицької ЦРЛ.

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

"У палату з хворим на COVID-19 заходить тільки одна медсестра у відповідному костюмі. Лілія Штефанеса підключає пацієнтку до крапельниці. "Увага, зараз буде неприємно... Все, Ви молодець!" – каже вона, заклеюючи лейкопластиром катетер із трубкою на руці жінки", – розповіли в ОДА.

Перед виходом медсестра обробляє руки із захисним екраном на обличчі дезінфектором.

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

"Знаєте, чомусь завжди інфекційні відділення забезпечувалися в останню чергу. Або взагалі в чергу не включалися. Цю ж ситуацію ніхто не міг припустити", – процитувала пресслужба співробітницю лікарні.

"Із пульверизатора оббризкують абсолютно все: вікна, двері, підлогу, стіни до стелі. Ми розуміємо, тому й убезпечуємося, як можемо", – розповіла лікарка Наталія Банарь.

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

Користувачів мережі розчулили фотографії лікарів за роботою. "Якщо в світі й існують добрі феї, то вони виглядають саме так", – написала в коментарях одна з користувачок мережі.

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

Додамо: за станом на 18 квітня в Чернівецькій області підтверджено 840 випадків зараження коронавірусом. Всього в Україні – 5106. Померло 133 особи, 275 пацієнтів повністю одужали.

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

Новоселицька центральна районна лікарня

Новоселицька центральна районна лікарня

facebook.com/cvODA

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Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Як писав OBOZREVATEL, італійські вчені з'ясували, що при важкій формі захворювання COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Теги
інфекція вірус хвороба лікарі фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
А если сами заразиться, можно просто сжечь.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

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