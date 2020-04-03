Чернівецька область перейшла на повну ізоляцію

Чернівецьку область повністю закрили на в'їзд і виїзд через епідемію коронавірусу. Нові правила набули чинності з 00:00 2 квітня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як розповіла місцева журналістка Алла Спринчинат Telegram-каналу Pavlovsky News, виняток допустять лише для вантажного автотранспорту, який забезпечуватиме життєдіяльність регіону. Також заборона на в'їзд не поширюється на транзитний транспорт і людей, які мають прописку на Буковині і повертаються додому.

За словами журналістки, межі області охороняють працівники поліції, Національної гвардії та ДСНС. У зв'язку з режимом тотальної самоізоляції області в селах, де були найбільші спалахи хвороби, зняли блокпости.

Ізоляція Буковини Укрінформ

Спринчинат також додала, що зараз у Чернівецькій області на коронавірус хворі понад 170 осіб. Щодня фіксується кілька десятків нових випадків. Серед інфікованих – 10 медпрацівників.

Крім того, п'ять осіб перебувають на неінвазивній вентиляції легенів, їхній стан – стабільно важкий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області 2 квітня виявили ще 28 осіб, які захворіли на коронавірус COVID-19. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук розповів, що серед нових випадків на Чернівці припадає лише п'ять. Також вперше вірус дістався до Путильського району, який залишався "вільним острівцем".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!