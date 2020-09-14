Чернівецька міськрада вирішила через суд скасувати "червону" зону в місті

Чернівецька міська рада подала позов до Київського окружного адміністративного суду про скасування "червоної" карантинної зони на території міста.

Про це повідомив УНІАН із посиланням на коментар із пресслужби міськради. Представники місцевого самоврядування також наполягають на скасуванні всіх обмежень.

За інформацією чиновників, у понеділок, 14 вересня, секретар міськради Василь Продан, який виконує обов'язки міського голови Чернівців, підписав і направив судовий позов до Київського окружного адміністративного суду.

У позові Чернівецька міська рада вимагає визнати незаконним віднесення Чернівців до "червоної" зони, а обмеження, встановлені Держкомісією з ТЕБ та НС, – скасувати.

У Чернівецькій області обмеження для "червоної" зони діє в Чернівцях, Герцаївському, Кельменецькому, Кіцманському, Новоселицькому та Сторожинецькому районах. Усі навчальні заклади тут переведено на дистанційний режим.

Станом на 14 вересня 2020 року в Чернівцях зафіксовано 4712 випадків захворювання на COVID-19. Крім того, за минулу добу додалося 58 лабораторно підтверджених випадків. Зі 156 ліжкомісць у міських лікарнях вільними залишаються 19. За минулу добу не зафіксовано смертельних випадків, пов'язаних із захворюванням на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і 18 областей України станом на суботу, 12 вересня, не готові до послаблення карантину через COVID-19. Оновлені дані опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я на офіційному сайті.

У Чернівцях, які потрапили до "червоної" епідемічної зони, депутати міськради відмовилися посилювати карантинні обмеження.

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