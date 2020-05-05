Мер Черкас під носом у Кабміну скасував карантин: що зараз відбувається у "відкритому" місті

У Черкасах, де мер Анатолій Бонадаренко оголосив про скасування карантину, в понеділок, 4 травня, запрацювали деякі магазини. Ресторани і кафе поки що побоюються штрафів і працюють тільки на доставку. Деякі салони краси приймають підпільно.

Сам мер перебуває у відпустці. Однак у понеділок він із групою підтримки народних депутатів прийшов до слідчого управління поліції Черкас і намагався прорватися на допит.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Зателефонуйте, і охоронець відчинить

Виконком Черкас дозволив з 1 травня мешканцям гуляти в парках і скверах, на дитячих і спортивних майданчиках, відкрити перукарні, ринки і непродовольчі магазини, а також ресторани на літніх майданчиках.

Однак, обдзвонивши деякі салони краси в Черкасах, ми довідалися, що там ще не готові до роботи або працюють підпільно.

У Черкасах скасували карантин "Факти"

"Ні, ми закриті до 11 травня, приходьте після карантину", – відповіли OBOZREVATEL в "Стиль PRO". Те ж саме сказали у студії "Флемп". "Працюємо в закритому режимі. Так, тільки записи", – підтвердили у бюро краси "Хмари".

Мешканка Черкас Оксана, яка щойно повернулася з дачі, розповіла, що в місті з'явилися перші маршрутки. "Поки їхали, помітила парочку", – говорить вона.

"Таких, що зважилися відкрити магазини і кафе, поки що немає. На вулицях чергує поліція і Нацгвардія. Ворота на ринок закриті. Я не бачив, щоб працювали кафе або магазини. Всі поки що чекають. Половина людей ходить у масках. Так, мешканців на вулицях стало значно більше, ніж раніше, люди гуляють у парках ", – розповів місцевий житель Сергій.

Правда, в Черкасах на повну силу працюють магазини електроніки.

"Так, ми відкриті до 18-ї години, приходьте", – відповіли нам у Brain Computers. До вечора працює і магазин Foxmart. "Ми розташовані на другому поверсі "Епіцентру", до 19-ї можете прийти", – запевнили там. Працює і Hitet на вул. Смілянській.

Також відкриті квіткові магазини, можна купити все для саду в ComfortFix. "Ми ніби онлайн, але можете приїхати і вибрати все, що потрібно. Якщо ворота будуть зачинені, скористайтеся дзвінком, охоронець відчинить, попросить одягнути маску, і можете заходити", – люб'язно запросили в закладі.

А ось ресторани міста поки що не ризикують відкриватися навіть на літніх майданчиках. Усі, кого ми обдзвонили, повідомляли, що працюють тільки на доставку. "Коли дозволять відкритися, ще не знаємо", – сказали в закладі Forest.

Ресторани поки що закриті www.tripadvisor.ru

Мер прийшов на допит із групою підтримки

Мер Анатолій Бондаренко вранці 4 квітня разом із депутатами від "Батьківщини" Костянтином Бондаренком та Іваном Крульком прийшли до слідчого управління поліції Черкас. Однак допит, який раніше планувався, перенесли на невизначений час, після карантину.

Сам мер і народні депутати були без масок. Як пояснив Крулько, позиція фракції – захищати мера, який був обраний від їхньої політичної сили. "Бондаренко перший сказав, що закон один для всіх. Чому одні ресторани працюють, а іншим не можна?" – сказав OBOZREVATEL Крулько.

Мер на допит прийшов без маски UA: Черкаси

Насправді Анатолій Бондаренко зараз перебуває у відпустці, а рішення приймав колегіальний орган – виконком, тому відповідальність за все це міському голові не загрожує.

Хоча, як пояснили в поліції Черкаської області, кримінальне провадження через скасування карантину в місті відкрито.

Радник мера в Черкасах помітив військову техніку Facebook Станіслава Коломійця

"Ведуться слідчі дії, отримують дозвіл на доступ до документів, робота йде", – сказав OBOZREVATEL речник поліції області Дмитро Грищенко.

За його словами, в місті посилено патрулі поліції та Нацгвардії. "Введено додаткові патрулі, які проводять роботу з підприємцями. Вони їм пояснюють, що рішення місцевої влади не може скасувати постанову Кабміну", – каже Грищенко.

У неділю, 3 травня, на вулицях Черкас була помічена військова техніка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Станіслав Коломієць. Він написав, що техніка з'явилася біля його будинку.

Мер Анатолій Бондаренко скрин відео

У поліції заявляють, що після початку карантину поліція та Нацгвардія постійно патрулюють місто. "Не треба фантазувати. Відтоді, як в Україні, і в тому числі в Черкасах, запровадили карантин, поліція та Нацгвардія на постійній основі патрулюють місто, і ми про це не раз писали", – пояснив Грищенко у відповідь на пост радника мера у Facebook.

Влада зацікавлена у припиненні карантину

Депутат Черкаської міської ради Олександр Згіблов каже, що насправді серед місцевих депутатів багато тих, кому карантин невигідний. Серед них є власник кількох ресторанів, господарі дрібніших точок громадського харчування.

Також у міській владі чимало "свободівців", які зацікавлені в припиненні карантину.

"Представник цієї партії є заступником міського голови, а у виконкомі працює багато їхніх однопартійців. Усі депутати від "Батьківщини" і "Свободи" підтримують мера, з ним і з працівниками виконкому вони і прийшли під слідче управління поліції, намагалися туди прорватися. Один із депутатів уже спробував відкрити літні майданчики своїх ресторанів, але поки що йому не дали цього зробити", – сказав нам Згіблов.

Мера підтримали колеги

У той же час мера Черкас підтримали голови Івано-Франківська та Львова. Франківський мер Руслан Марцінків обурено написав у Facebook: "Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, відкрили купу справ на мерів, забрали гроші у громад, закріпачили українців з приводу виїзду за кордон, продали землю, обдурили медиків із доплатами".

Треба відзначити, що Івано-Франківська область перебуває на 3-му місці за концентрацією хворих коронавірусів, тут на 100 тис. населення припадає 29,5 хворих.

А мер Львова Андрій Садовий зажадав, щоб місцевій владі дали більше прав у вирішенні питань щодо карантину.

Треба відзначити, травневі свята показали, що частина українців теж вирішили махнути рукою на карантин і вирушили гуляти в парки, на шашлики.

Правда, в Кабміні повідомили, що вже з 11 травня дозволять відкрити перукарні та салони краси, кафе і ресторани зможуть торгувати через вікно видачі (багато закладів на травневі так і робили, не дочекавшись дозволів), а також відкриють літні майданчики закладів громадського харчування.

Дозволять продавати електротовари, відкриють ремонт побутової техніки, магазини дитячого одягу, оптики, дадуть змогу працювати нотаріусам.

Так що чекати лишилося зовсім недовго. Тому рішення мера Черкас передчасно відмовитися від карантину і дозволити бізнесу працювати більше схоже на політичний піар, ніж на справжню турботу про людей. Тим більше, що на початку карантину Бондаренко активно підтримував усі заборони.

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