Черкаси офіційно відмовилися від карантину вихідного дня

У Черкасах влада офіційно відмовилася вводити карантин вихідного дня.

Рішення про це ухвалили на засіданні виконавчого комітету міста, передає "18 000". Глава міста Анатолій Бондаренко сказав, що не бачить необхідності вводити такі жорсткі заходи.

"Так, є проблеми, але їх потрібно вирішувати не таким способом. На сьогоднішній день ми протестували близько 60 тисяч жителів Черкас. Є проблеми з тестами, є проблеми з ліжко-місцями, але ми повинні це вирішувати не за рахунок підприємців. Я пропоную не підтримувати карантин вихідного дня", – розповів він.

Мера Черкас також підтримав глава охорони здоров'я та медичних послуг Всеволод Кульчіковський.

"З протиепідемічної точки зору це рішення некоректно. Воно не призведе до поліпшення ситуації. Є градація місць, де найчастіше виникають зараження, ось у ній одне з перших місць займають кабінети лікарів. Зараз у них найбільш часто відбуваються зараження", – пояснив медик.

Зазначимо, що через відмову вводити карантин в Черкасах дозволено:

вільне пересування містом;

приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, зокрема й на вихідних;

робота ТРЦ;

прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах;

прийом відвідувачів в інших установах, розважальних закладах;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

діяльності установ культури;

робота ринків.

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