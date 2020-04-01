Чергує Нацгвардія: з'явилися подробиці про проживання українців з Балі на обсервації у Києві

Прибулих з Балі українців, які перебувають на обсервації в готелях "Козацький" та "Пуща" в Києві, не випускають у двір, їх охороняє Нацгвардія.

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Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram. Повідомляється, що у дворах готелів чергують бійці Нацгвардії, в'їзди і виїзди перекриті. Якщо підійти близько до огорожі готелю "Пуща", солдати відразу вимагають показати документи.

Як передає видання, українці, які перебувають У "Козацькому" заявили, що їх утримують там незаконно. За словами евакуйованих, зі здоров'ям у них все добре, незабаром їм повинні зробити ПЛР-тести.

PavlovskyNews \ Telegram

Якщо у всіх тест на коронавірус буде негативним, то їх відпустять на самоізоляцію.

PavlovskyNews \ Telegram

PavlovskyNews \ Telegram

PavlovskyNews \ Telegram

PavlovskyNews \ Telegram

PavlovskyNews \ Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 березня розгорівся гучний скандал навколо повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху.

Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт.

Пізніше деякі і зовсім оголосили голодування через погані умови обсервації і провал влади в комунікації.

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