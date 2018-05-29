Черговий фейк: росЗМІ повідомили про "масове блокування" сайтів в Україні

Російські пропагандистські ЗМІ склали фейк про те, що в Україні провайдери почали масово блокувати доступ до сайтів російських телеканалів НТВ і РЕН-ТВ, а також до сайту ВГТРК.

Як пише пропагандистське агентство "РИА Новости" , при спробі зайти на сайти нібито з'являється напис: "На виконання указу президента України від 15 травня 2017 року доступ до ресурсів обмежено".

Також повідомляється, що нібито обмежений доступ до сайтів телеканалів "Росія 1", "Росія Культура", "Росія 24, "РТР-Планета","Цифрове ТБ".

У той же час при спробі зайти на зазначені сайти, OBOZREVATEL не виявив блокування на жодному з ресурсів.

Скріншот сайту РЕН-ТВ

Скріншот сайту НТВ

Скріншот сайту Росія 1

Скріншот сайту ВГТРК

Варто відзначити, що ніяких труднощів не виникло також при відвідуванні зазначених сайтів з мобільних пристроїв операторів Lifecell, Vodafone і "Київстар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники".

24 травня 2018 року представництво "РІА Новини" в Україні та компанія, через яку здійснювалася його господарська діяльність в Києві, ТОВ "Інтерселект" потрапили в список санкцій РНБО.