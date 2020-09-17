Мери хворіють на COVID-19, а кисню не вистачає: як області України відхрещуються від карантину

Міста-лідери України за кількістю хворих на коронавірус не збираються посилювати заходи і, наприклад, закривати школи й садочки. Влада не визнає проблеми, навіть зовсім не хочуть помічати черги зі швидких у лікарнях і брак кисню для пацієнтів. Одна з причин такої поведінки – майбутні місцеві вибори. Мери намагаються набрати "бонусів", дозволяючи дітям ходити в школи, їхнім батькам – торгувати на базарах і відпочивати в клубах до ранку. В результаті цифри хворих зростають.

Згідно з даними МОЗ, станом на 16 вересня в трійці лідерів – Тернопільська область – 380 осіб, Одеська – 284, Харківська – 272 і Київ – 356. І якщо в столиці ще якось дотримуються карантинних правил, то в регіонах вирішили не підкорятися уряду і ухвалюють свої рішення.

Детальніше про те, що відбувається в містах, де зараз найбільше хворих, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У Тернополі підозрюють маніпуляції з цифрами

У Тернопільській області з 380 хворих 110 – жителі самого Тернополя. Однак в обласному центрі про нові обмежувальні заходи не йдеться. У пресслужбі мерії нам сказали, що такі високі цифри пов'язані з тим, що жителі міста дуже відповідальні і в разі захворювання відразу йдуть тестуватися, аналізів проводять багато.

Мер Тернополя Сергій Надал сам підхопив COVID-19 і лікується вдома. Звідти він записує відеозвернення до жителів.

Мер Тернополя Сергій Надал хворіє на коронавірус. Тернопільська міська рада

В останньому відео мер розповідає про те, як влада готується до опалювального сезону й ремонтує двори. А що стосується зростання захворюваності в місті, то Надал у всьому звинуватив обласний лабораторний центр. На його думку, там маніпулюють цифрами.

Глава міста звернувся до підприємців, на яких поліція складає протоколи за порушення під час карантину. Надал запропонував бізнесменам звертатися в мерію, де створено групу з адвокатів і юристів, вони будуть захищати "порушників" у суді.

Правда, в пресслужбі мерії зазначають, що це стосується тільки тих випадків, коли поліція штрафує за те, що вони працюють під час карантину. "Але якщо вони порушують санітарні норми, наприклад, масковий режим, то в такому разі їх захищати не будуть", – пояснила спікерка тернопільської мерії Мар'яна Зварич.

Тернопіль під час карантину. Facebook Сергія Надала

У Тернополі продовжують працювати садки і школи, незважаючи на те, що область перебуває в "червоній" зоні. Закрита тільки одна школа №6. Щоправда, там тимчасовий простій карантином не називають. За словами мера, це вимушені двотижневі канікули, оскільки десять співробітників школи захворіли на COVID-19.

"Батьки, які працюють, не знають, куди подіти дітей. Ми не змушуємо нікого водити їх у садки і школи, батьки самі приймають рішення", – каже Зварич.

У мерії наголошують, що за час карантину навесні місто недоотримало 120 млн податків. І якщо зараз усе закрити, то вже в кінці року не буде чим платити зарплати бюджетникам.

Тому працюють кафе й ресторани, правда, на літніх майданчиках, а нічні клуби обмежують до 24 годин. Проте самі жителі розповідають, що дискотеки відкриті до ранку і ніякого маскового режиму там не дотримуються.

Черги зі швидких

Серед лідерів за кількістю виявлених хворих 16 вересня виявилася Одеська область – 284 випадки. З них 92 в самій Одесі. Однак на сесії міської ради говорили про ситуацію в лікарнях міста і хвалили главу департаменту охорони здоров'я за хорошу роботу в боротьбі з епідемією.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, місто вчасно зорієнтувалося і встановило два криоциліндри, за допомогою яких хворих забезпечують киснем. "Тепер ми витрачаємо до двох тисяч літрів кисню в тиждень. Якби не це, то я не знаю, що б ми робили", – заявив він.

Однак місцеві жителі думають по-іншому. Одна з сімейних лікарок міста на умовах анонімності розповіла OBOZREVATEL, що хворі буквально б'ються за кисневі маски, щоб врятувати свої життя. За її словами, хворих у місті дуже багато, а в лікарні беруть тільки важких. Біля самих лікарень шикуються черги з машин швидкої допомоги.

У пресслужбі мерії цю інформацію називають маячнею. А чиновники заявляють, що швидкі просто стоять на відстої без пацієнтів.

Черга зі швидких в Одесі. скрин відео

Самі медики та волонтери в соцмережах розповідають, що кількість хворих у місті різко збільшилася, швидкі шикуються в черги і чекають по 7-8 годин, щоб передати пацієнтів у лікарні.

Один зі співробітників швидкої допомоги під псевдонімом Віталій Фон Клим виклав відео черги машин швидких і описав, як він здавав пацієнта.

"Сім годин, із хворим хлопцем без певного місця проживання, якого довелося нагодувати за свій рахунок і після чого він мирно спав у мене на ношах. Сім годин у захисному комбінезоні, в якому набралося по літру поту в кожній бахілі. З судомою після цього в руках і ногах, від втрати солей. Але ви можете продовжувати далі все це вважати змовою всесвітнього масонства і особисто товариша Сі. Відео моє, нас тут 17 машин, і міської швидкої, і Інто-сани, і Святої Катерини", – написав він.

За словами волонтерки Катерини Кожевнікової, на апаратній нараді в мерії начальниця департаменту культури Тетяна Маркова заявила, що швидкі просто стояли на відстої, і ніяких черг із хворими немає.

"Єдина лабораторія, яка зараз обслуговує область і місто, і гарує як проклята, з перших чисел вересня не могла проводити дослідження ПЛР через відсутність реактивів. З 5 вересня ЦРЛ та мобільні бригади практично перестали робити забір матеріалів. До 9 числа МОЗ перекинуло нам реактиви, але на той час зразків матеріалів накопичилося вже близько 3 тисяч", – описує вона ситуацію, що склалася.

Харків не готовий до напливу хворих, але велопробіг скасували

Харківська область так само в лідерах із коронавірусу. За даними на 16 вересня, тут виявлено 272 нових випадки, з них 245 у самому Харкові. Інфекцію підхопив зокрема й мер Харкова Геннадій Кернес.

За словами директора департаменту зі зв'язків з громадськістю Харківської мерії Юрія Сидоренка, місто перебуває в "помаранчевій" зоні, тому тут дотримуються всіх правил, які прописані. Зокрема, в місті скасували велопробіг, який повинен був відбутися в ці вихідні.

У Харкові найбільше тих, що заразилися. Харківська обласна лабораторія

Однак медики анонімно розповідають, що місто досі не готове до напливу коронавірусних хворих. За їхніми словами, в Харкові, як, втім, і в інших містах України, не вистачає кисню.

"Досі в лікарнях не проведено кисневих трас, не вистачає кисневих концентраторів, апаратів ШВЛ. НСЗУ переказує в лікарні гроші, яких вистачить або на зарплати лікарям, або на ліки для хворих. В результаті пацієнтам доводиться купувати антибіотики на 1,5-3 тисячі гривень", – зазначив один із медиків.