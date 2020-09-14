Черги в магазинах, переповнені лікарні і танці до ранку: як у Тернополі наплювали на "червону зону"

У Тернополі, який через зростання хворих на коронавірус, потрапив у "червону зону", продовжують працювати кафе і ресторани, діти ходять до школи, в лікарнях не вистачає місць, а жителі потихеньку запасаються продуктами харчування, побоюючись жорсткого карантину.

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Мер відмовився вводити суворі обмеження

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що міська рада подає судовий позов до уряду, який ввів у місті "червону зону" через зростання хворих на COVID-19.

"Разом змушені захищати своє право на працю і навчання. Ми не можемо допустити, щоб місто зупинилося, адже понад 80 відсотків надходжень до бюджету Тернополя – це податки, які сплачує малий і середній бізнес. Тобто, якщо ми закриємо їх діяльність, місто просто зупиниться. Ми не зможемо тоді фінансувати ні лікарні, ні школи, ми не зможемо підготуватися до опалювального сезону. Також не можемо допустити транспортної блокади Тернополя і паралізувати життя більш ніж двохсоттисячного міста", – заявив Надал.

Тернопіль відмовився вводити карантин. "Реально"

Також мер Тернополя звернувся до поліції з проханням не складати протоколи на підприємців про порушення постанови уряду. Сам Надал відмовився вводити в місті суворі обмеження. У Тернополі діє лише масковий режим, соціальна дистанція, а транспорт їздить із табличками "соціальні перевезення". До шкіл і садків батьки можуть водити дітей за бажанням.

Водночас голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш, який сам заразився коронавірусом, повідомляє, що ситуація в Тернополі небезпечна.

"Швидкі з хворими годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів. З важкими пневмоніями приймають цілі сім'ї. Дві лікарні Тернополя вже не приймають пацієнтів і для хворих доводиться шукати місця в районах", – описує ситуацію Труш.

За його словами, в деяких школах не приймають дітей, тому що там немає кому їх вчити.

У магазинах виросли черги

Самі жителі Тернополя кажуть, що як тільки кілька днів тому уряд оголосив у них "червону зону" в магазинах зросли черги.

"Я б не сказав, що була паніка, як на початку карантину в березні, але біля входу в магазини вишикувалися черги. Продавці почали стежити, щоб у магазинах не було занадто багато покупців, щоб не потрапити на штрафи. Але пенсіонери, як завжди, скуповували крупи, сіль, цукор, макарони і масло. У мене сусідка двічі збігала в магазин, відстояла чергу. Довелося їй допомагати сумку піднімати. Кажу: "на все життя не запасетесь". А їй все одно", – розповідає житель міста Вадим.

На свято міста прийшли сотні людей. Тернопільська міська рада

Самі продавці відзначають, що покупців дійсно зараз стало більше. "Паніка не паніка, але люди знову запасаються. Ніхто не знає, раптом місто закриють. Он, поїзди то зупиняються у нас, то ні", – поділилася продавчиня супермаркету в центрі Тернополя Оксана.

Хворих везуть у райони

У лікарнях міста дійсно вже не вистачає місць для пацієнтів із коронавірусом. "У нас наказ везти "ковідних" у райони. І тільки в разі, якщо є всі ознаки коронавірусу. Просто висока температура іще не ознака COVID-19. Повинні бути сухий кашель, ломота в суглобах, втрата нюху..." – на умовах анонімності розповіла одна з лікарів швидкої.

Аптекарі також підтверджують – хворих у місті значно більше. "У нас хворих за останній місяць в рази більше. Приходять із кашлем, із соплями. Скуповують усе від температури. Я думаю, що причина в тих, хто приїжджає з заробітків з Європи. А також відпочивальники, які не могли пропустити сезон і кинулися відпочивати на моря", – обурюється фармацевтка однієї з аптек Тернополя Анастасія.

Швидкі шикуються в черги. Кореспондент

Також місцеві жителі розповідають, що, незважаючи на заборони, в місті щосили святкують весілля, дні народження в кафе і ресторанах.

"Вони всі без масок п'ють, танцюють. Вони безсмертні! Їм все одно, що завтра половину з них повезуть до лікарні з підозрою на коронавірус. Це якийсь банкет під час чуми. Більшість відверто вважають, що жодного коронавірусу немає. Поки хтось із їхніх рідних не потрапить до лікарні", – обурюється місцевий житель Андрій Гаврилюк.

Меру не сподобалися танці

Водночас Сергій Надал, який виступає проти жорстких обмежувальних заходів, обурився, що в Тернополі в відомих закладах практикують танці до ранку без всіляких масок.

"Мені вчора показали відео, де в окремих розважальних закладах Тернополя люди не дотримуються норм, були в близькому контакті. Керівники окремих розважальних закладів, особливо, де є танцювальні майданчики, тоді як місто живе в особливому режимі, спеціально роблять усе, щоб зростала кількість хворих", – обурився мер.

Хоча треба зазначити, що кілька днів тому в Тернополі пройшли масові заходи з приводу дня міста. На концерти зібралися сотні тернополян, практично всі без масок

Підприємці проти

До речі, підприємці Тернополя категорично проти того, щоб в їхньому місті вводили жорсткі заходи. Вони запевняють, що навесні через карантин практично всі втратили і тепер готові на все аби працювати.

Підприємці в Тернополі проти жорстких заходів. 5 канал

"А що людям робити? Моя перукарня не працювала, дитина сиділа вдома, я ні копійки не могла заробити. На що мені жити? В інших країнах геть і масок навіть не носили, і нічого – вижили. Так, там було багато смертей літніх людей, але це життя ", – запевняє Вікторія Савчук.

"Моя мама працювала в кафе, і з кожної зарплати примудрялася щось відкладати. Під час карантину ми поїлі всі запаси, ні на яке море з'їздити не змогли. Тепер і вона, і я працюємо, щоб якось викрутитися. А тут знову оголошують жорсткі заходи. Як нам жити? ", – обурюється місцева мешканка Євгенія Поп.

Нагадуємо, що в Україні в понеділок, 14 вересня, вступило в дію нове епідеміологічне зонування.