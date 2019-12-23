На кордоні з Польщею застрягли тисячі українців: названі причини кілометрових заторів

Причинами кілометрових черг, які утворилися на пунктах пропуску українсько-польського кордону стали повернення з Європи заробітчан і можливий бунт митників проти реформи глави служби Максима Нефьодова.

Про це йдеться в матеріалі "Страны". Відзначається, що частково ситуація повторюється щороку саме перед новорічними святами, проте в 2019 році з'явилися і нові обставини.

"Дійсно, в чергах багато заробітчан. Із кожним роком їх усе більше. У Польщі, вважай, уже пів України працює. Кордон просто не витримує, потрібно переобладнати, будувати нові пункти пропуску, але Зеленський поки не порішав", – розповіло джерело в Західній прикордонній службі.

На кордоні з Польщею застрягли тисячі українців Страна

За версією польських прикордонників, виною всьому – зміни в українському законодавстві щодо ввезення вживаних авто, які набирають чинності з Нового року. Йдеться про штрафи для машин із "євробляхами".

"Ситуація не залежить від прикордонної служби та викликана, серед іншого, скупченням вживаних автомобілів, які були придбані в ЄС для експорту в Україну. Тривалі терміни очікування також пов'язані зі змінами в роботі податкових і митних служб України, які набрали чинності 8 грудня цього року, і безпосередньо впливають на обслуговування прикордонного руху з українського боку кордону", – повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.

На кордоні з Польщею застрягли тисячі українців Фото: Томаш Баарт

Глава Митної служби України Максим Нефьодов при цьому спростував проблеми з української сторони, звинувативши в затримках Польщу.

Митники ж негласно розповіли, що черги – це бойкот "реформи Нефьодова", яку він оголосив з 8 грудня. При цьому офіційно посилаються на збої в системі через перезапуск.

"Масові чистки і призначення близьких до Нефьодова людей викликали обурення. До того ж, після звільнень банально не вистачає співробітників", – пояснило джерело на львівській митниці.

Крім того, польські активісти повідомили і про проблеми в їх країні – там митники також вирішили влаштувати страйк через річні премії – масово йдуть на лікарняні і повільно працюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, людям довелося простоювати на кордоні по кілька діб, щоб потрапити в Україну.

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