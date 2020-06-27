Черга за хлібом в СРСР: в мережі спливло архівне фото

У мережі спливло архівне фото, що зафіксувало чергу за хлібом в СРСР 1961 року.

Знімок було зроблено за часів продовольчої кризи в СРСР. Опублікував фото в своєму Twitter блогер Максим Мирович.

"Злі й голодні радянські громадяни в черзі за хлібом", – йдеться в підписі до фото.

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Деякі з користувачів поділилися власними спогадами про ті часи.

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Як відомо, 1960 року СРСР охопила продовольча криза. З прилавків магазинів зникли деякі види круп, вермішель, вершкове масло, пряжене молоко, м'ясні напівфабрикати, буженина. Почалися перебої з борошном та білим хлібом.

У грудні 1963 року уряд був змушений закупити партію зерна в 12 мільйонів тонн у США, а до середини 80-х Радянський Союз став найбільшим у світі імпортером зерна.

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