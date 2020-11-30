Через укус отруйного павука чоловікові відрізали ноги: подробиці трагедії на Дніпропетровщині. Ексклюзив

В Україні стався рідкісний випадок, коли через укус отруйного павука чоловікові ампутували обидві ноги. Постраждалим виявився 54-річний електрик Нікопольського заводу феросплавів. Зараз він знаходиться в лікарні імені Мечникова в Дніпрі, де проходить лікування.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про трагедію з електриком і колишнім афганцем Станіславом Бойко в соцмережах повідомив редактор видань Нікопольського феросплавного заводу Дмитро Семерін.

Він попросив допомоги для заводчанин. І розповів, що чоловіка вкусив отруйний павук на дачі, коли він обробляв виноградник. Через укус у нього почалося ускладнення і у нього ампутували обидві ноги. З Нікополя його доставили в лікарню імені Мечникова в Дніпрі.

Заступник головного лікаря з хірургії лікарні ім. Мечникова Юрій Скребець підтвердив, що пацієнт з таким діагнозом у них є.

"Це дійсно так. Він працював на дачі і ймовірно був укушений. Укус цього павука небезпечний тим, що викликає Токсікотромбіческій синдром, фактично утворюються тромби. Спочатку він не звернув на це уваги. І тільки на 10-12 добу побачив, що на руках і ногах у нього чорні плями. Тому справа закінчилася ампутацією. Занадто багато пройшло часу, та й зв'язати ці симптоми з укусом павука було складно. У практиці нашої лікарні це перший випадок", – розповів OBOZREVATEL Скребец.

Також голова ради ветеранів війни в Афганістані Нікопольського феросплавного заводу Василь Дашко, який спілкувався з братом потерпілого Станіслава Бойко, розповів OBOZREVATEL подробиці того, що сталося:

"Він працював у себе на дачі під Нікополем, обрізав виноградник. І його в шию вкусив павук. Спочатку у нього на шиї утворився нарив. Йому там його різали, чистили. А потім по ногах пішла висип, піднялася висока температура, почалася блювота. Вирішили , що у нього коронавірус. Два тижні його протримали там в інфекціонку. Але есму ставало гірше, у нього вже почався сепсис, відмовили нирки. Він просто прощався з життям. І брат відвіз його в Дніпро в лікарню Мечникова в реанімацію. І там йому ампутували обидві ноги. Зараз його стан покращився, сьогодні йому якраз формували другу культю на нозі ", – розповів Дашко.

Чи знайомі припускають, що винуватцем укусу міг стати желтосумчатий колючий павук. Він вважається самим отруйним з представників роду Хеіракантіум, що мешкають в Європі. Вони як раз живуть в листі рослин.

Правда його укус викликає алергічну реакцію. У постраждалих спостерігається гостра пекучий біль, набряк укушеного місця, блювота, запаморочення, озноб, підвищення температури та артеріального тиску.

Біолог і глава громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський каже, що в зв'язку з кліматичними змінами у нас зараз з'являються різні отруйні комахи. Навіть такі як каракурт, відомий під назвою "чорна вдова".

"Як і каракурт, так і желтосумчатий колючий павук – це все переселенці, вони з'явилися після кліматичних змін у нас. Укус желтосумчатого колючого павука має крім нейротичні дії ще й ефект, який може привести до некрозу тканин. Може порушуватися кровообіг, отрута може поширюватися по лімфатичної системи людини.

Отрута каракурта не може викликати некрозу тканин. Так що цілком можливо, що це желтосумчатий павук. Смертей від його укусом значно менше, ніж від укусів каракурта. Але може бути індивідуальна неперносімость отрути. У людини можуть бути хвороби, які під дією отрути можуть загостритися ", – пояснює Балинський.

До речі, про те, що желтосумчатий колючий павук з'явився в Дніпропетровській області повідомлялося вже навесні 2019 року. Він уже тоді нападав на людей. Отрута цієї комахи діє до 30 годин. А ось якщо він продовжує доставляти неприємності довше, ніж 30 годин, то необхідно терміново звертатися в лікарню. Укус цієї комахи схожий на укус оси. Після цього у людини з'являється алергія, підвищується температура. Також біль може поширюватися по всьому тілу, і можуть навіть німіти ноги.