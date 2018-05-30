Через туристів: в Одеській області з'явиться спецполіція

В Одесі та Одеській області на час туристичного сезону - з 1 червня по 30 вересня - буде працювати туристична поліція.

Перша станція поліції відкрилася на території курортного комплексу "Аркадія" в Одесі. А всього таких станцій буде 15, передає прес-служба Нацполіціі.

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"Спеціально для охорони публічного порядку в курортних зонах Одеси та Одеської області ми запустили групи туристичної поліції... Поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочиваючим, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів", - заявив заступник міністра МВС Вадим Троян на церемонії відкриття станції.

http://mvs.gov.ua

За його словами, щорічно Одеську область відвідують більше шести мільйонів туристів, в тому числі і іноземців.

Троян зазначив, що в подальшому планується відкрити станції підрозділів у всіх курортних зонах країни.

http://mvs.gov.ua

Начальник ГУ Нацполіціі Одеської області Дмитро Головін розповів, що в 2017 році проект туристичної поліції працював на ділянці "Ланжерон-Аркадія" в пілотному режимі і показав свою ефективність.

"Групи туристичної поліції розкрили 38 кримінальних порушень, виявили трьох неповнолітніх, що самовільно залишили місце свого мешкання, затримали іноземного громадянина, який перебував у розшук", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня вперше за чотири роки в річковий порт Дніпра прибув круїзний корабель, на якому були іноземні туристи.