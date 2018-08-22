Обов'язкове ЗНО з математики: як злетять ціни на репетиторів

Через рік випускникам шкіл доведеться обов'язково здавати тест із математики. Чи потрібна всім математика - думки розділилися. Як не дивно, керівники вузів обома руками за. А ось шкільні вчителі сильно сумніваються в ефективності нововведення. Зорієнтувалися в ситуації лише репетитори, які вже приготувалися до заробітків. OBOZREVATEL розібрався, хто виграє від таких рішень.

Не залишать вибору

У Міністерстві освіти збираються ускладнити життя випускникам шкіл. З 2020 року відомство введе обов'язкове тестування з математики. Причина - погані результати ЗНО з предмету цього року. Майже половина 11-класників не змогла вирішити задачу за 8-й клас. І в цілому математику здали найгірше, 10% навіть не подолали прохідний бар'єр.

Проректор Київського національного університету ім.Тараса Шевченка Володимир Бугров підтримує ідею введення обов'язкового тестування з математики для випускників шкіл.

"Розумієте, ЗНО це лише інструмент, який виявив проблему - школярі погано знають математику. Хоча я гуманітарій, філософ, але математика основа логіки. Рівень викладання математики потрібно піднімати, це навіть не фізика або хімія, де потрібні лабораторії. Тут потрібні гарні вчителі, гарна програма і гарні підручники", - розповів OBOZREVATEL Бугров.

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На його думку, останнім часом занадто часто говорять про те, що наші діти дуже перевантажені.

"Я був у пекінській школі і бачив, як там вчать дітей. Вони займаються з ранку до вечора. Заняття, спорт, обід, відпочинок, знову заняття. Китайці кажуть, що діти повинні з ранніх років привчатися до того, що живуть у конкурентному суспільстві. І тільки від них залежить чи будуть вони конкурентно спроможними", - говорить Бугров.

Колегу підтримує і ректор Херсонського державного університету, народний депутат Олександр Співаковський. "Дійсно, скоро при вступі до вузів перевага надаватиметься результатам із математики. Якщо зараз є вибір - історія або математика, то буде тільки математика і це правильно", - розповів OBOZREVATEL Олександр Співаковський.

Ректор говорить, що Україна показує гарні результати на міжнародних Олімпіадах із цього предмету. А ось масова математика на дуже низькому рівні, діти примудрилися здати тест нижче, ніж на 110 балів.

"Ми так загралися в гуманітаріїв, що перетворилися в гуманітарних. У нашій нації не буде майбутнього, якщо ми не будемо знати математику. Подивіться, Індія вкладає в математику й IT. А у нас на 40 мільйонну країну випускають десяток вчителів математики. І ще питання, хто з них дійде до школи працювати. Історію ніхто не забуде. Я сам математик і можу вам зараз спокійно розповісти про Юлія Цезаря. Математика покращує пам'ять і мислення", - говорить Співаковський.

Уніан

Вивчать через страх

Однак вчителі не дуже раді нововведенням від Міносвіти. "Результатів від цього не буде. Математику як не вчили, так і не будуть вчити. Хіба що перед випускними класами будуть наймати репетиторів, щоб підтягти предмет і здати його на більш високий бал", - говорить директор школи №170 у Києві Віктор Заболотний. На його думку, математика потрібна далеко не всім. "Діти будуть мучитись, а вчителі заробляти".

Приблизно так само думає і директор Софіївсько-Борщагівської школи Києва Лариса Швидка.

На її думку, далеко не всім дітям потрібна математична освіта. "Зі страху не здати тест, звичайно, будуть займатися і вчити. Але навіщо? Нам, викладачам математики і репетиторам добре. Але у нас викладання математики, особливо в початковій школі, побудовано дуже формально. Тому це складний предмет, і потрібно шукати нові підходи", - вважає Швидка.

Піднімуть розцінки на репетиторів

До речі, опитані репетитори в один голос підтримують нововведення.

"Звичайно, попит на наші послуги підвищиться. Зараз знайти клієнтів-випускників можна хіба що в Києві. Ті, хто хоче вступати на комп'ютерні науки, займаються додатково математикою. Решта ні. І якщо ще кілька років тому, коли математику здавали в вузах і на випускних іспитах, ми могли собі і на машину заробити. То зараз, попитом користується українська, англійська, історія. А математику вчити не хочуть. Так що заняття з математики будуть коштувати на рівні англійської - 350-500 грн за годину. Відсотків на 10-15 дорожче. Все буде залежати від рівня вчителя і мети", - говорить репетитор із 15-річним стажем Анжела Анатоліївна.

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Самі батьки поки в роздумах. "У мене дочка хоче вступати на філологічний, буде вчити мови. Нам би зараз на англійську налягти, а доведеться ще й математикою зайнятися. Одна година коштує від 250 грн, а вчителі у школі беруть іще більше. У нас раніше вчителька математики була багатопрофільна - вона до другої години дня викладала на уроках, а потім годин до восьми вечора займалася репетиторством із тими ж дітьми. Машину купила і квартиру взяла в кредит. Останні роки для неї були менш вдалими, а якщо введуть обов'язковий тест, то доходи у неї теж збільшаться", - розповідає мама 9-класника з Харкова Антоніна.

"Я зараз найняла синові репетитора з історії, англійської. Потрібно буде ще й з математики. Наша математичка бере 20 євро за заняття, це дорого, буду шукати дешевше", - ділиться Галина Волошко з Дніпра.

Правда, деякі батьки не особливо переймаються - вони мають намір відправляти дітей вчитися за кордон. "Нам це не загрожує, син поїде вчитися до Польщі, там нічого такого не потрібно", - говорить тато 8-класника з Одеси Віктор Борисович.

Хоча деякі батьки вважають, що математика потрібна. Аргумент такий - ми закінчували школу на початку 90-х, тоді здавали багато предметів на іспитах, і математика була основним іспитом. Вижили, хоч мало кому вона і стала в нагоді. "Хочуть відсіяти тих, хто рахувати навіть не вміє. А то у нас в країні всі з вищою, не зрозуміло якою, освітою, а хороших робочих немає", - вважає дідусь 5-класника із Києва Сергій Бабенко.