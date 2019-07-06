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"Через таких як ви, війна!" Патріот з Донбасу поставив на місце фаната "русского міра"

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Українець з Донбасу яскраво поставив на місце громадського діяча Олександра Скубченка, який затято виступає за надання регіонального статусу російській мові і поширює фейки про утиск російськомовних громадян в Україні.

Емоційну відповідь на його випади чоловік озвучив, зателефонувавши до студії "Магнолії-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це Краматорськ. Слухаю цього молодика – він взагалі розуміє, яку нісенітницю і ахінею несе з приводу мови?! А чим відрізняється Донецьк і Донбас? Тут що, золота жила така йде, що нам потрібна регіональна російська мова? Про що ви взагалі говорите? У нас суржик є, ми говоримо будь-якою мовою, ми виїжджаємо в Харків і вже спілкуємося іншою мовою. А ви чешете таку хрінь!" – сказав житель сходу України.

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Донбас

Донбас

donbass.ua

"Через таких, як ви, війна тут! Путін, що, запитує в селах, хто якою мовою розмовляє?! І гинуть всі підряд: болгари, гагаузи, росіяни, українці! А ти сидиш розумну пику робиш! Негіднику, через таких, як ти, війна тут йде!" – розгнівано додав патріот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білій Церкві на Київщині стався вельми показовий момент з мешканкою окупованого Донецька, яка нібито приїхала на лікування. Водій таксі відмовився везти її, після того, як вона заявила, що не з України, а з Донецька.

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Тема
Мовний скандал
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Якобы журналист с обоза опять написали заголовок не прочитав текст.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Всё убрали)) как всегда)
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