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/Суспільство

Через "Слугу народу"? На Прикарпатті облили фекаліями екс-кандидата в президенти: відео

17.3тЧитати матеріал російською

У четвер, 13 червня, народного депутата від фракції БПП Олександра Шевченка в парку воїнів-інтернаціоналістів в Івано-Франківську облили фекаліями.

Відповідне відео опублікувало місцеве видання "Галка". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на місце НП прибула поліція. Незабаром подробицями інциденту в Facebook поділився сам Шевченко. За словами нардепа, його викликали на розмову місцевий підприємець Іван Мельник і кримінальний авторитет Мирослав Кальян.

Новини
В Одесі активістку облили фекаліями: що трапилося

Олександр Шевченко

Олександр Шевченко

Україна.ру

Шевченко розповів, що йому нібито погрожували, щоб він не балотувався до Верховної Ради від Івано-Франківська, оскільки в окрузі повинна перемогти певна людина від партії "Слуга народу". Крім того, йому пообіцяли розгорнути "чорну" інформаційну кампанію проти нього в ЗМІ.

Коли Шевченко відмовився, до нього підійшов чоловік, переодягнений у працівника комунальних служб, і облив фекаліями.

Шевченко зажадав від правоохоронців розслідувати інцидент. Крім того, він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації, оскільки його кривдники прикривалися саме президентською партією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народного депутата (позафракційного) Мустафу Найєма 19 квітня облили нечистотами в Одесі.

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Особи
Олександр ШевченкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Raider Raider
Raider Raider
Всех вас, и тебя урод и тех о ком ты говоришь в расход , достали твари...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Что не поделили марионетки каломойши?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Абизьяны, в какой ещё ЕС вы вступать собрались?Слезьте с деревьев сначала
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Поросёнков Петя, Им чугункин уже объяснил, что в ближайшие 15 лет в ЕС не примут.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Поросёнков Петя, собирай валежник,лапоть.
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