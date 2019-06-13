Через "Слугу народу"? На Прикарпатті облили фекаліями екс-кандидата в президенти: відео

У четвер, 13 червня, народного депутата від фракції БПП Олександра Шевченка в парку воїнів-інтернаціоналістів в Івано-Франківську облили фекаліями.

Відповідне відео опублікувало місцеве видання "Галка". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на місце НП прибула поліція. Незабаром подробицями інциденту в Facebook поділився сам Шевченко. За словами нардепа, його викликали на розмову місцевий підприємець Іван Мельник і кримінальний авторитет Мирослав Кальян.

Олександр Шевченко Україна.ру

Шевченко розповів, що йому нібито погрожували, щоб він не балотувався до Верховної Ради від Івано-Франківська, оскільки в окрузі повинна перемогти певна людина від партії "Слуга народу". Крім того, йому пообіцяли розгорнути "чорну" інформаційну кампанію проти нього в ЗМІ.

Коли Шевченко відмовився, до нього підійшов чоловік, переодягнений у працівника комунальних служб, і облив фекаліями.

Шевченко зажадав від правоохоронців розслідувати інцидент. Крім того, він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації, оскільки його кривдники прикривалися саме президентською партією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народного депутата (позафракційного) Мустафу Найєма 19 квітня облили нечистотами в Одесі.

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